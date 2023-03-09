Воронежские студенты узнали о секретах медийных профессий на атомном «МедиаЗавтраке»

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Студенты факультета журналистики Воронежского государственного университета вместе со специалистами Нововоронежской АЭС, Информационного центра по атомной энергии г. Воронежа (ИЦАЭ), журналистами Воронежа стали участниками конференции «МедиаЗавтрак» в Курске, организованной АО «Концерн Росэнергоатом» при участии ИЦАЭ Курска.

Особое внимание на мероприятии уделили тем, кто только делает первые шаги в профессии. Участие в «МедиаЗавтраке» стало поощрением для активных студентов с хорошей успеваемостью, часть из которых уже является штатными или внештатными корреспондентами воронежских СМИ.

В течение двух дней журналисты обсуждали волнующие темы и новые возможности медиа, обменивались опытом. Своими знаниями с участниками поделились приглашенные эксперты: руководитель ресурсов 66.RU и РБК-Екатеринбург Богдан Кульчицкий, главный редактор MCK1.RU, креативный продюсер проекта «Народная премия» Оксана Маклакова, главный редактор регионального телеграм-канала «Белгород №1» Владимир Корнев, начальник отдела маркетинга Института территориального планирования «Град» Роман Лендел.

Одним из ярких впечатлений для участников «МедиаЗавтрака» стал пресс-тур на стройплощадку Курской АЭС-2, где сооружаются два энергоблока с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ поколения «3+» (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный).

Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200 (два таких энергоблока с ВВЭР-1200 - №6 и №7 - работают на Нововоронежской АЭС). В музее Курской АЭС журналисты посетили экспозицию, посвященную известному ученому Игорю Курчатову, и узнали интересные факты его биографии.

«В повседневной жизни мы все пользуемся электричеством и не задумываемся о том, откуда оно берётся. Очень здорово, что есть такая возможность – пообщаться со специалистами, которые могут рассказать, как устроена работа атомных станций, почему сейчас их строительство и эксплуатация считаются безопасными, зачем вообще они нам нужны. Впечатляют, конечно, масштабы этого всего: ты такой маленький стоишь внутри 179-метровой градирни и думаешь, как это невероятно», – поделилась студентка факультета журналистики ВГУ Алёна Хлевнюк.

«Атомная энергетика — очень интересная, наукоемкая и высокотехнологичная, но непростая отрасль. И чтобы писать о ней грамотно, конечно же, требуется помощь экспертов. Такие экскурсии дают хорошую возможность расширить свои представления о работе АЭС и познакомиться с профессионалами из этой сферы», — рассказала заместитель редактора «Комсомольской Правды в Воронеже» Анна Гребёнкина.

Сегодня на уровне правительства РФ уделяется большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия, в том числе Концерн «Росэнергоатом», участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

Справка.

«Медиазавтрак» — проект Концерна «Росэнергоатом», включающий серию нескучных эфиров с ведущими представителями медиасообщества. С информацией о предыдущих «Медиазавтраках» можно ознакомиться на сайте www.mediazavtrak.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС