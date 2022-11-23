"РВК-Воронеж" опубликовал опровержение информации в СМИ

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В связи с появлением 23 ноября в одном из СМИ недостоверной, непрофессиональной и провокационной информации, порочащей репутацию компании «РВК-Воронеж» и ее сотрудников, компания считает необходимым сделать следующее заявление.

«РВК-Воронеж» является социально ответственным партнером Города воинской славы Воронежа и всей Воронежской области с 2012 года. На наших предприятиях честно и добросовестно трудятся 1968 сотрудников. «РВК-Воронеж» является крупным налогоплательщиком области. За 10 месяцев 2022 года платежи в консолидированный бюджет РФ составили 785,3 млн рублей. Всего за последние пять лет в бюджет РФ перечислено 4,05 млрд рублей.

В «РВК-Воронеж» утверждена и внедрена комплексная программа для поддержки наших мобилизованных сотрудников и членов их семей. Каждый мобилизованный своевременно получил материальную помощь из фонда генерального директора. Администрация водоканала с первых дней мобилизации поддерживает связь с родными, что помогает найти индивидуальный подход к решению вопросов каждой семьи. Нами создана горячая линия, которую оперативно запустили в первые дни мобилизации. На нее можно обращаться по всем вопросам, в том числе по бытовым и помощи в приобретении дополнительной экипировки для каждого мобилизованного.

Наша компания делает все необходимое для выполнения программы по модернизации инфраструктуры водоотведения и водоснабжения (ВиВ) города с целью обеспечения горожан чистой водой. Все финансовые показатели деятельности «РВК-Воронеж», в том числе средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет тарифных источников (плата жителей), являются открытой информацией. Компания реализует инвестиционную программу 2019-2028гг. в размере 9,4 млрд рублей. С 2019 года по текущий период финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры Воронежа составило 1,66 млрд рублей. Благодаря постоянной совместной работе с властями области и города инвестирование идет опережающими темпами.

Вброс одного из СМИ с провокационным предположением о том, что средства воронежцев, вносимые в качестве платы за услуги, идут не на улучшение качества этих услуг, а на финансирование сторонних структур, не соответствует действительности и не выдерживает никакой критики. Данное грубое утверждение не подтверждено никакими фактами, кроме как личным мнением журналиста.

Контроль за целевым использованием поступающих платежей от жителей и предприятий за оказанные услуги «РВК-Воронеж» осуществляют департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области, администрация Воронежа, а также Контрольно-счетная палата Воронежа. Структуры власти не усматривают в деятельности «РВК-Воронеж» якобы нецелевого использования средств, полученных в качестве платы за услуги, о чем недостоверно говорится в публикации СМИ.

Для «РВК-Воронеж» не понятны цели материала и сделанные в нем выводы. Публикация однозначно расценивается как действие, порочащее репутацию компании. «РВК-Воронеж» сожалеет о непрофессионализме отдельных журналистов, которые в столь ответственное для нашей страны время в угоду собственным интересам занимаются разжиганием социально-политической обстановки. Компания будет отстаивать свою позицию в рамках правового поля.