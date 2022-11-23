В Дружелюбии заработал 4G

.

В поселке Дружелюбие в Новоусманском районе Воронежской области запустили новую базовую станцию . Стабильный сигнал и 4G-интернет стал доступен для 200 жителей поселка, а также автопутешественникам на участке трассы М-4 вблизи населенного пункта.

«С начала года мы запустили новые базовые станции на протяжении федеральной трассы М-4. Это важно не только для автомобилистов, у которых устойчивая связь в пути — вопрос безопасности. Также строительство объектов связи повышает качество связи в населенных пунктах, расположенных вдоль шоссе», — говорит директор МегаФона в Воронежской области Сергей Куртеев

Также оператор расширил покрытие сети LTE в деревне Князево, селах Верхний Мамон и Рогачевка. Совокупно в них проживает почти 10 тысяч человек. При этом населенные пункты имеют культурную значимость: в большинстве из них сохранились здания, являющиеся историческим наследием.

Помимо этого, запуск новых базовых станций улучшил сигнал на участке трассы М-4 «Дон», которая проходит неподалеку от поселений. Количество людей, проехавших по автодороге на территории Воронежской области выросло с января по октябрь 2022 г. на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем чаще всего Воронежскую область посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Тулы. Интернет-трафик путешественников, проезжающих через регион, с начала года превысил 590 Тб.

Оператор ведет масштабные работы по улучшению сетевой инфраструктуры на протяжении всей трассы М4 «Дон»: с начала года было запущено и модернизировано более 20 объектов связи.