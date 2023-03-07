Торжество ленинско-сталинских идеалов неизбежно

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Андрей Рогатнев поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

5 марта – 70-я годовщина смерти И.В. Сталина - вождя советского народа, руководителя Коммунистической партии и советского государства, Верховного главнокомандующего, под руководством которого Советский Союз одержал победу над фашизмом. Воронежский обком КПРФ почтил память Сталина возложением цветов к барельефу, находящемуся на доме на ул. Депутатской.

- 70 лет назад перестало биться сердце выдающегося советского руководителя И.В. Сталина. Под руководством Сталина страна добилась таких темпов экономического роста, которые до сих пор не превзойдены нигде в мире. Под руководством Сталина советский народ сломал хребет фашистской гадине. С нашей страной считались, и все это – заслуга лидера нашей партии, лидера нашего государства И.В. Сталина.

Сейчас Сталин популярен как никогда, особенно актуальны его работы по национальным отношениям в социалистическом обществе.

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Продолжатели традиций отцов

В 105-ю годовщину образования Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота на площади Победы Воронежа собрались коммунисты, представители Союза советских офицеров и других лево-патриотических общественных организаций.

К участникам акции обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев:

- 105 лет назад советское руководство приняло решение о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского военно-морского флота. Это стало ответом на действия капиталистов разных стран и их белогвардейских пособников, которые хотели задушить молодую Советскую республику. Но рабочие и крестьяне не зря взяли власть в ноябре 1917 года. В 1918 году рабоче-крестьянские отряды, присягая советской республике, шли на фронт защищать Родину, Петроград, Москву, Краснодар, защищать Воронеж!

Советская Армия и Военно-морской флот всегда были опорой нашей Родины. И сегодня наша армия всё равно остаётся народной. В двух сотнях километров от нас участники СВО защищают нашу землю, как и в годы Великой Отечественной отдавая свои жизни.

Секретарь Воронежского обкома КПРФ, полковник в отставке Денис Коломенцев отметил: залог массового героизма в наши дни – в советском воспитании, которое строилось на примерах бойцов, сражавшихся за Родину.

С приветственным словом обратился и председатель регионального отделения Союза советских офицеров полковник Виктор Клёсов. Он напомнил, что славные победы советских Вооруженных сил вписаны золотыми буквами в историю нашего государства.

Секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской городской Думы Андрей Померанцев подчеркнул, что обороноспособность нашей страны опирается на достижения наших отцов и дедов в советскую эпоху.

Учиться у прошлого, побеждать в настоящем!

В Воронежском обкоме КПРФ в рамках городской школы партийной политучёбы прошёл тематический Круглый стол, посвящённый 105-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота.

В работе Круглого стола приняли участие активисты КПРФ, Ленинского комсомола и представители Союза Советских офицеров. Ведущим выступил заведующий отделом агитации обкома КПРФ Дмитрий Румянцев.

Он проинформировал собравшихся о тематике обсуждения и особо отметил, что нынешний Круглый стол проходит в год 80-летия освобождения Воронежа и 80-летия победы в Сталинградской битве.

С ведущим сообщением «Отношение пролетарской партии и Ленина к войне. История и современность» выступила секретарь Центрального райкома КПРФ по идеологии, кандидат исторических наук, доцент ВГМУ Н.Ф.Пухова. Также с тематическими сообщениями выступили представители Воронежского облсовета Союза советских офицеров. Речь шла о проблемах нынешней Российской армии, о ходе СВО, о серьёзной угрозе Третьей мировой войны.

Состоялся более чем двухчасовой предметный разговор с множеством позиций и мнений. Но в одном участники Круглого стола были едины: надо активнее противостоять предателям Родины из числа представителей «пятой колонны», а в вопросе священной обязанности каждого гражданина по защите Отечества необходимо серьёзно учиться у нашего прошлого.

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Мы с вами, братья!

В составе 105-го гуманитарного конвоя, который КПРФ отправила на Донбасс, 21 февраля выехал в очередной раз и автомобиль из Воронежской области. Жителям и воинам СВО будут доставлены одежда, снаряжение, медикаменты, нескоропортящиеся продукты, питьевая вода.

Отправку гуманитарной помощи организовали секретари обкома КПРФ Андрей Рогатнев, Денис Рослик, Александр Шабунин, управляющий делами обкома Михаил Рукавицын, руководитель юридической службы обкома Илья Сиволдаев. В ответственной работе по расфасовке и загрузке им помогли молодые коммунисты и комсомольцы во главе с первым секретарём обкома ЛКСМ РФ Вячеславом Смирновым.

В сборе денег и формировании груза активное участие принимают коммунисты соседних регионов, а также Калачеевского, Каменского, Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Панинского, Россошанского, Железнодорожного, Центрального и других местных отделений КПРФ.

Патриотический автопробег

В Воронежской области прошёл Краснознамённый патриотический автопробег по местам боевой славы, организованный Советом ветеранов внутренних дел ГУ МВД по Воронежской области, Советом ветеранов подразделений особого риска «Братство-555», Союзом «Офицеры России», Союзом Советских офицеров, а также Воронежским обкомом КПРФ.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалам героев, памятным местам Острогожского района, связанным с Великой Отечественной войной и доехали до границы с Белгородской областью. Здесь в с. Русская Тростянка отмечалось 80-летие освобождение села от немецко-фашистских захватчиков.

В завершение автопробега, собравшего более 150 человек, в сельском клубе состоялся Праздничный концерт. Михаилом Рукавицыным, помощником депутата Госдумы Сергея Гаврилова, вручены Памятные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия образования СССР».

Нет цифровому рабству!

3 марта в Воронежском обкоме КПРФ прошёл круглый стол «Проблемы цифровизации в образовании РФ». В мероприятии приняли участие коммунисты города и области, активисты Всероссийского женского союза «Надежда России», члены общественного движения «Родительский отпор».

Ведущим выступил советник председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, руководитель движения «Родительский отпор» Николай Мишустин.

Вот уже два десятилетия КПРФ вместе с неравнодушными гражданами ведёт борьбу против «цифрового рабства».

Коммунисты – не ретрограды, выступающие против современных технологий. Но они не должны наносить вред, быть проводниками чуждых ценностей и средством дискриминации граждан. От детей требуют уважения к сексуальным меньшинствам, а за ними — к извращенцам, убеждая, что права этих меньшинств гораздо важнее, нежели традиционного большинства.

А потом мы удивляемся гей-танцам на последних звонках, как в Екатеринбурге! Или неделям толерантности с обязательным рисованием детьми однополых пар и шестицветной радуги, как в Лисках…

Законы о ювенальной юстиции, предусматривающие изъятие детей из семьи за шлепок или крик на расшалившегося ребёнка, вроде бы отменили. Но теперь их протаскивают в регионах. Фракция КПРФ в Госдуме заблокировала принятие закона об электронных паспортах с биометрией – бумажный паспорт будет по-прежнему выдаваться гражданам. Собрано более 160 тысяч подписей под петицией о недопустимости введения универсальных электронных карт, в которых будут содержаться все сведения о человеке.

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Широкая Масленица

Масленица - один из самых значимых русских праздников, символизирующий проводы долгой зимы и встречу долгожданной весны – пробуждения новой жизни.

26 февраля в культурно-досуговом центре «Шинник» прошли народные гуляния, посвящённые празднику. В праздничную программу входили выступления творческих и художественных коллективов, конкурсы, хороводы, а кульминацией стало сжигание чучела.

Не обошлось и без угощения вкусными блинами, которое депутат Воронежской городской думы от КПРФ Владимир Калинин совместно с Домом культуры организовали для жителей и гостей праздника.

С праздником весны, любви и борьбы за права женщин

Дорогие наши мамы, бабушки, сёстры, дочери, жёны, подруги! Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным Женским днём 8 марта! Этот исторический весенний день, более 110 лет назад документально закрепивший общественное и политическое значение женщин по всему миру.

В наше время он стал для всех нас подлинным праздником возрождения, обновления, тепла и любви. Ведь и сегодня женщины – это одни из самых активных и сплочённых отрядов нашего общества, наша гордость, совесть, надежда.

Желаем вам, наши любимые, благополучия, взаимопонимания, добра, оптимизма, мирного неба над головой и целого моря цветов и улыбок! Пусть исполняются все ваши жизненные планы и сбываются все ваши заветные мечты! Будьте счастливы!