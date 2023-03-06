Последние новости Воронежа на 6 марта 2023 года: СНТ без электричества, отмена мастер-класса Хакамады и гибель выпускника-кадета

К середине недели в Воронежскую область придет тепло. Фото: Архив "КП"

4 марта в зоне СВО погиб выпускник Воронежского Михайловского кадетского корпуса Максим Иванников. Об этом сообщили в учебном заведение. Иванников окончил кадетский корпус в 2013 году. Он был одноклассником Александра Крынина, который тоже погиб во время специальной военной операции в 2022 году. Крынину посмертно присвоили звание Героя России. На кадетском корпусе в честь него открыли мемориальную доску. Кроме того, его именем назвали школу в Воронеже.

Житель Воронежской области лишился 900 тыс рублей после звонка «из банка». Жертвой мошенников 56-летний мужчина из Семилукского района. Позвонивший аферист представился сотрудником финансовой организации. Напугал потерпевшего тем, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. И порекомендовал ему сотрудничать для предотвращения хищения денег. В итоге под предлогом защиты банковского счета клиент сообщил звонившему персональные данные. После чего с его банковского счета списали деньги.

Три воронежских садовых товарищества остались без электричества. На отсутствие ресурса пожаловались жители Левого берега утром 5 марта. В филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго» сообщили, что обслуживание данного участка не входит в зону ответственности компании. По последним данным, к аварии привело падение дерева на провода линии электропередачи из-за сильного ветра. Последствия обещают устранить в понедельник.

В Воронеже отменили мастер-класс Ирины Хакамады. Перенесут ли мероприятие, пока неизвестно. Выступление экс-политика, а ныне бизнес-тренера было запланировано на 8 марта. Возможно, это отмена связана недовольством воронежских общественников, которые просили не проводить мероприятие после высказывания Хакамады о мобилизованных. Коллективное обращение с подписями за отмену мастер-класса появилось в сети в середине февраля.