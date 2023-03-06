Владимир Нетёсов: «Вы приходите на помощь тем, кто сегодня в ней нуждается»

фото: Воронежская областная Дума

Церемония, приуроченная к Международному женскому дню, прошла в Воронеже.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Заботливое сЕРдце» партпроекта «Женское движение Единой России».

С представительницами волонтерских и общественных движений, благотворительных организаций, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции, встретились председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, депутаты областного парламента Марина Андрейчук (координатор партпроекта в регионе) и Елена Губина (председатель регионального общественного совета партпроекта).

фото: Воронежская областная Дума

Волонтеры рассказали о направлениях своей деятельности. Это сбор посылок для военных, поддержка семей мобилизованных, помощь жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Нетёсов вручил общественницам Благодарности за поддержку военнослужащих РФ и соотечественников из новых регионов и поздравил с наступающим праздником 8 марта.

– Вы делаете важное и нужное дело, которое требует полной отдачи сил, доброты и милосердия. Вы приходите на помощь тем, кто сегодня в ней очень нуждается, поддерживаете наших военных на передовой. Вы объединяете вокруг себя таких же неравнодушных людей. Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, – отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.