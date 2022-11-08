В воронежском райцентре окончательно демонтировали памятник неизвестному фашисту

Фото Николая Савченко Фото: Предоставлено

В Россоши Воронежской области окончательно снесли скандальный памятник альпийским стрелкам, получивших у местных жителей другое название – «памятник неизвестному фашисту». Народная молва гласит, что в основании постамента лежали кости безымянного оккупанта. Но в 2018 году после выхода сюжета об этом на федеральном канале, россошанские чиновники останки изъяли.

- Наконец-то здравый смысл восторжествовал, - сообщил на своей странице в соцсети россошанский активист Николай Савченко, долгие годы добивавшийся сноса памятника фашистам в райцентре. - В Россоши, городе Воинской доблести, в историческом центре, в сквере Кирова убрана бетонная плита, на которой на кирпичном постаменте с 2003 года стояла пернатая шляпа из нержавеющей стали. Это была незаконная могила неизвестного фашиста.

Борьба активиста и его единомышленников с фашистским мемориалом и стремлением местных властей сохранить его продолжалась почти 20 лет. Неоднократно памятник пытались снести неизвестные. Но чиновники упорно восстанавливали его после каждого разрушения. Не дали результата и письма Савченко в Следственный комитет.

Одно из последних нападений на могилу неизвестному фашисту произошло в апреле этого года. Тогда неизвестные повалили постамент на бок. Теперь же с площади исчезли и последние следы пребывания скандального памятника. Но осадок остался.

- После демонтажа история не завершена, она спущена на тормозах и, как бы нет виноватых, - рассуждает Николай Савченко. - Но, это в корне не правильно. У преступлений фашизма нет срока давности. Так же нет срока давности и у преступлений, связанных с попыткой реабилитации и героизации фашистских палачей нашего народа. Фонд защиты национального исторического наследия будет добиваться суда над теми, кто нарушил законы России и оскорбил память защитников Отечества и жертв фашистских итальянских захватчиков.