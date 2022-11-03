Сенатор Лукин: Необходимо вводить оплату неиспользуемого резерва сетевых мощностей

Фото: стоп-кадр видео с сайта Совета Федерации

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в дискуссии, состоявшейся 2 ноября на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Заместитель Председателя Правительства, курирующий строительный блок, проинформировал верхнюю палату парламента о реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие субъектов Российской Федерации, и ответил на вопросы сенаторов.

Отметим, что формат «правительственного часа» нацелен на выстраивание живого и конструктивного диалога, позволяющего парламентариям задать вопросы, которые вызывают обеспокоенность регионов, и получить на них прямые и аргументированные ответы представителей руководства Правительства России в режиме реального времени.

Сергей Лукин в своем выступлении поднял острую проблему, не находящую решения в течение целого ряда лет – необходимость введения оплаты за неиспользуемый резерв энергосетевой мощности.

«В 2020-2021 году Советом Федерации совместно с Минэнерго были подготовлены и направлены в Правительство материалы о введении оплаты неиспользуемого резерва сетевой мощности, который в доле тарифов сегодня составляет до 30%, - заявил сенатор. – Однако данные положения не были отражены в итоговом Постановлении Правительства, вносящем изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям».

По словам Сергея Лукина, более 50% создаваемых энергетических мощностей в стране резервируется крупными потребителями, но в дальнейшем не используется, что приводит к искусственному дефициту. Ведь в соответствии с действующим законодательством неиспользуемые зарезервированные мощности не могут быть перераспределены для подключения других потребителей, испытывающих в этом необходимость. Таким образом, приходится создавать все новые и новые генерирующие мощности, результатом чего в конечном итоге является рост тарифов на электричество и стоимости строящегося жилья. Этот вопрос по инициативе сенатора неоднократно рассматривался на площадке Совета Федерации.

Согласно оценке экспертов, введение оплаты неиспользуемого сетевого резерва могло бы стимулировать потребителей отказываться от зарезервированных ими, но не используемых мощностей – тогда как в настоящее время плата за это не предусмотрена.

Сергей Лукин обратился к Марату Хуснуллину с просьбой высказать свое отношение к сложившейся ситуации и прокомментировать возможность принятия соответствующего Постановления Правительства в ближайшей перспективе.

Позиция вице-премьера оказалась полностью солидарна с позицией сенатора. Марат Хуснуллин заявил, что не считает существующий механизм справедливым и выразил личное мнение: оплату неиспользуемого сетевого резерва вводить нужно. Добавив при этом, что владельцы существующих мощностей категорически против, и в Правительстве на сегодняшний день не удается достичь консенсуса.

«Я делал несколько подходов к этому снаряду, пока его не взяли, но в планах есть все-таки дожать эту тему», - резюмировал вице-премьер.