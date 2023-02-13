«Собираем деньги и теплую одежду»: воронежец рассказал, как помогают пострадавшим при землетрясении в Турции

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- Поисковые отряды приехали со всего мира. Около 40 стран направили своих сотрудников, чтобы помочь вытащить как можно больше людей из-под завалов. В 10 крупных городах восточной части Турции власти на три месяца ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, местные сами поддерживают друг другу по мере возможностей, - рассказал «КП-Воронеж» Таштат Асланов. Долгое время мужчина работал и жил в нашем регионе, в Грибановском районе. А недавно вернулся на родину - в Анталию.

«СИТУАЦИЮ УСУГУБИЛ СНЕГ»

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки привели к разрушениям и в соседней Сирии. По данным ближневосточных СМИ, число погибших в природной катастрофе уже превысило 33 тысячи человек. На местах продолжают работать специалисты и волонтеры.

Регион Анталии землетрясения особо не затронуло. По словам Таштата, до его города дошло только несколько толчков магнитудой примерно в 4 балла.

- Сейчас решается вопрос с размещением пострадавших. Тем, кто остался без жилья, предлагают поселиться в отелях курортных городов. В основном людям не хватает теплой одежды. Мы стараемся хоть как-то помочь. Собираем деньги, одеяла, вещи первой необходимости, - добавил мужчина.

Вслед за землетрясением 7 февраля на Турцию обрушился снегопад. Это усложнило работу спасателей. Им пришлось преодолевать еще и осадки, чтобы добраться до пострадавших от толчков мест.

- Технику до мест разрушения доставить было тяжело. Пошел сильный снег. Но сейчас все работает организованно. Скорая, пожарные, МЧС и волонтеры действуют практически без перерыва. В Эгейской стороне, в Стамбуле создали палаточные городки. Многие там и ночуют, - продолжает Таштат Асланов.

«ЗЕМЛЯ ПРОСИТ НАС ОДУМАТЬСЯ»

Наш собеседник отмечает: почти у каждого в стране есть друзья, родственники или просто знакомые, которые пострадали, погибли или пропали во время землетрясения.

- Я хорошо знал двух. Они оба погибли. В десяти больших городах, где ввели чрезвычайным режим, страшные картины: развалины вместо зданий, груды обломков. В аэропортах поднялся бетон, литосферные плиты сдвинулись на три метра. Самое ужасное – это огромное количество погибших. И их все продолжают находить. Думаю, земля пытается сказать нам: «Опомнитесь, люди! Помогайте друг другу, а не враждуйте!». Не дай Бог такого никому! Без солидарности нам сейчас нельзя. Но уверен, Турция справится, - заключил Таштат.

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Среди пострадавших в Турции воронежцев пока не обнаружили. Если вы знаете о людях, которым нужна помощь, обратитесь на горячую линию МИДа (подробнее)