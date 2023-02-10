Среди пострадавших в Турции воронежцев пока не обнаружили

Российские спасатели помогают разбирать завалы после разрушительного землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 6 февраля в Турции и на севере Сирии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 балла. Разрушительные толчки коснулись десятков провинций. Подобной катастрофы не было почти 100 лет. Последний раз крупное землетрясение зафиксировали в 1939 году в турецком Эрзинджане.

По данным на 9 февраля, в общей сложности масштабное происшествие унесло более 20 тысяч жизней. А под завалами все еще могут находиться 200 тысяч человек.

«Комсомолка» пообщалась с воронежскими турагентствами и выяснила, затронуло ли землетрясение наших земляков-туристов.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ОТДЫХ – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

- Сейчас не сезон для Турции. Многие воронежцы были там на новогодних праздниках, - отметили в компании «АЛЕН». - Когда туристы бронируют поездку в эту страну, то мы, естественно, говорим и про землетрясения. Случившаяся трагедия курортные зоны не затронула. Землетрясение случилось в граничащих с Сирией регионах, а большинство отдыхающих живет в областях Антальи, Муглы, очень многие – в Стамбуле. Так что, вероятность, что в зону землетрясения попали воронежские туристы, минимальная.

В турфирме добавили, что лишь расселение оставшихся без жилья турок в отели, расположенные в курортных зонах, может повлиять на туризм. Но опять же сейчас гостиницы не переполнены отдыхающими.

В агентстве «Другие Места» тоже заявили, что февральский отдых в Турции среди воронежцев непопулярен:

- Наших туристов в момент землетрясения не было. В такое время поездки в Турцию - редкость.

НЕ УСПЕВАЮТ ОБРАБАТЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Не поступало информации о пострадавших или пропавших земляках и в представительство МИДа России в Воронеже.

- Сведения о получивших травмы и ранения россиянах в целом скудные. В сложившихся обстоятельствах турецкие власти просто не успевают своевременно обрабатывать поступающую о пострадавших информацию. Наши дипломаты выехали в наиболее разрушенные точки, чтобы уточнить сведения на местах. Но все это непросто. Даже дороги не работают. Повысить уровень осведомленности настолько, чтобы среди пострадавших выявить воронежцев, пока нет возможности. Еще идет разбор завалов, подсчет раненых и т.д. Кроме того, ни в центральный аппарат, ни к нам в представительство не поступало звонков. Если бы были обращения от родственников воронежцев, то мы уже бы включились в дело, - пояснил представитель МИДа России в Воронеже Алексей Некрасов.

По словам спикера, Ассоциация Туроператоров России (АТОР) может располагать сведениями о туристических группах. Но сколько воронежцев выехали в частном порядке? Такой информацией располагает лишь пограничная служба, которая обычно не готова делиться данными.

- Если бы из Воронежа летали чартеры, можно было получить данные у аэропорта. Но сейчас все организовано через Москву. Будем молиться, чтобы наших пострадавших не было, - заключил Алексей Некрасов.

Уважаемые читатели, если вы обладаете сведениями о воронежцах, оказавшихся в трудной ситуации из-за землетрясения, сообщите об этом в редакцию «КП» на электронную почту: kp.vrn@phkp.ru, а также в социальных сетях.

Кроме того, на сайте МИДа действует круглосуточная горячая линия. Связаться с дежурным кризисного центра можно по номеру: +7 (495) 695-45-45. Телефон посольства России в Анкаре: +90 312 439 21 83.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненые люди, испуганные животные: Первые фото из палаточного лагеря МЧС России для пострадавших от землетрясения в Турции

Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин передает первые кадры из лагеря спасателей МЧС России (подробнее)

Какие технологии могли вызвать «землетрясение столетия» в Турции и кто его предсказал? Вся правда о катаклизме

Собрали для вас все подробности и версии случившегося (подробнее)

"Спасают жизни и спят на полу с собаками": Честные фото самоотверженной работы российских спасателей в Турции

Спасатели МЧС России уже прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент. Страшные землетрясения, продолжающиеся уже почти третьи сутки, унесли жизни более 7 тысяч человек (подробнее)