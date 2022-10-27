Владимир Нетёсов: «Региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области»

фото: Воронежская областная Дума

На 24-ом заседании регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты одобрили изменения в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых двух новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 2,2 млрд рублей.

Первый проект направлен на техническое перевооружение и расширение действующего производства по обработке семян сельскохозяйственных культур одного из предприятий в Павловском муниципальном районе. Объемом инвестиций здесь составляет более 221 млн рублей, срок реализации – до 2026 года включительно. Благодаря проводимым преобразованиям, на заводе будет создано 37 новых рабочих мест. Кроме того, за период реализации проекта в бюджет области поступит свыше 190 млн рублей в виде налоговых платежей.

Второй проект – это модернизация и расширение действующего производства одного из воронежских хлебозаводов, с объемом инвестиций свыше 1,9 млрд рублей. За счет его реализации планируется создать 371 новое рабочее место. К 2030 году – сроку окончания проекта, объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет, составит более 1,8 млрд рублей.

Проектам предусмотрено предоставление льгот по налогу на имущество и другие преференции.

– С учетом включения этих проектов в перечень, в настоящее время при областной поддержке в регионе реализуется семьдесят особо значимых инвестиционных проектов, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций.

Напомним, в этом году Воронежская область заняла 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который оценивает привлекательность субъектов РФ для реализации бизнес-проектов. Результаты озвучило Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. В 2021 году наш регион занимал 13 место в рейтинге, а в 2020 году – 15 место.