Нововоронежская АЭС: футбольная команда атомграда победила в региональном первенстве России

Фото- Елена Мамонтова

Второй раз в истории клуб «Атом» стал лучшим в первенстве России по футболу среди команд третьей лиги СФФ «Центр».

На турнирной дистанции в шесть месяцев атомщики гарантировали себе первое место досрочно, после 17 (!) побед подряд. В итоге удалось обогнать «Локомотив» из Лисок - лучший любительский коллектив России 2021 года - на 7 очков! У нововоронежцев еще и самая прочная оборона, всего 8 пропущенных мячей.

Триумф команды органично дополнила победа в споре бомбардиров первенства лидера атак нововоронежцев. В 20-ти встречах Сергей Колпаков 35 (!) раз огорчал голкиперов соперников, попутно реализовав 7 пенальти. Значимость достижения характеризует и то, что лавры самого результативного футболиста сезона достались представителю «Атома» впервые.

Еще один интересный факт, подтверждающий перспективные планы по долгосрочному развитию. Лучший нападающий и еще несколько игроков футбольной дружины Нововоронежа решили связать свою дальнейшую судьбу с работой на Нововоронежской АЭС.

Успеху способствовала грамотная работа главного тренера Марса Сахабутдинова, приглашенного из Димитровграда, и его помощника Олега Митарова из Саранска, практиковавшего до этого в системе юношеских сборных Российского футбольного союза и в клубе Российской премьер-лиги.

Примечательно, что молодежная команда «Атом-2» под руководством этих специалистов стала бронзовым призером чемпионата Воронежской области по футболу. И это после традиционных мест в середине турнирной таблицы прошлых лет. Сахабутдинов и Митаров, помимо взрослых, тренировали также детей работников НВ АЭС и города.

«Достижение «Атома» является наглядным подтверждением эффективности реализуемой Концерном «Росэнергоатом» социально ориентированной политики. Победы на футбольном поле способствуют пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей города к активным занятиям спортом, улучшают настроение. Здесь мы видим отличный пример плодотворного сотрудничества, поскольку это совместная победа Нововоронежской АЭС, нашего профсоюзного комитета и администрации Нововоронежа», - подчеркнул заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Поединки в Нововоронеже «Атом» проводит на стадионе «Старт», который был реконструирован в рамках Соглашения Госкорпорации «Росатом» и Правительства Воронежской области, предусматривающем выделение дополнительных налоговых отчислений для решения социальных вопросов.

P.S. Футбольный клуб «Атом» выражает огромную благодарность директору НВ АЭС, депутату Воронежской областной Думы В.П. Поварову и председателю ППО НВ АЭС Ю.К. Бабенко за постоянное внимание и поддержку команды.

Справка

Футбольный клуб «Атом» (Нововоронеж) основан в 1986 году. Чемпион Воронежской области 2014 года. Победитель первенства России среди команд третьего дивизиона СФФ «Центр» (МОА «Черноземье») 2016 и 2022 годов. Обладатель Кубка СФФ «Центр» - 2018 и 2021 годов. Триумфатор финальных соревнований в Сочи среди региональных обладателей Кубков третьего дивизиона России в 2019 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС