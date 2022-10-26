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Общество26 октября 2022 7:15

Точка опоры для матери или жены: в Воронеже создали центр помощи семьям мобилизованных «Катюша»

Общественники обучат основам сестринского дела и первой помощи, окажут психологическую поддержку, дадут юридические консультации
Анна ГРЕБЕНКИНА
С 1 ноября «Катюша» заработает в полную силу.

С 1 ноября «Катюша» заработает в полную силу.

Фото: Алиса Ермакова

– Когда 21 сентября президент объявил частичную мобилизацию, мы поняли, что под удар попадали женщины. Ведь на них легла колоссальная нагрузка: психологическая, правовая, бытовая и т. д. Куда бежать? Как защитить свои права? Утюг сломался или кран: что делать? Все эти вопросы надо решать. У многих в городе элементарно больше никого нет: ни матери, ни отца, ни сестры. Поэтому мы собрались своей командой и решили, что надо реагировать в моменте, – рассказывает руководитель АНО «Совет женщин» Маргарита Масленникова.

Некоммерческая организация уже не первый год занимается проектной деятельностью. И на этот раз общественники решили объединиться для реализации как никогда важного и актуального проекта – создания центра содействия семьям военнослужащих Воронежской области «Катюша».

– Сейчас общество расколото во мнениях. В такой ситуации очень опасно делать женщину жертвой. Мы должны четко понимать, что за нас сражаются герои. А мы – матери и жены героев. Наша роль в этом процессе духовная, молитвенная, объединяющая, – продолжает Маргарита. – Когда придумывали название центра, стали использовать ассоциации: корни, связь поколений, песни, которые народ поет в трудное время. И как-то не сговариваясь, произнесли: «Катюша!» И сразу, знаете, такая энергия пошла… «Пусть он землю сбережет родную, а семью Катюша сбережет», – немного изменили мы текст песни.

Кстати, так случайно совпало, что едва ли не третья часть сотрудниц центра тоже Катюши.

Общественники отмечают: нет задачи заниматься менторством или гиперопекой. Хочется создать пространство, куда бы могла прийти женщина, нуждающаяся в сестринском плече, поддержке подруги или наставницы. Центр – это некая точка опоры для матери или жены военного.

Организация, которую возглавляет Маргарита Масленникова, не первый год занимается полезной проектной деятельностью.

Организация, которую возглавляет Маргарита Масленникова, не первый год занимается полезной проектной деятельностью.

Фото: Алиса Ермакова

ПЕРЕВОДИМ ДУШЕВНУЮ БОЛЬ В ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИЯ

– Мы пока что находимся в начале пути. Но нет желания дублировать существующие инициативы и меры помощи. Поэтому пришлось провести много переговоров с государственными структурами, НКО и коммерческими организациями. Это важно, чтобы распределить усилия и наладить взаимодействие, – объясняет Маргарита Масленикова. – Наша фишка – вовлечение в содействие. Мы будем помогать переводить внутренний страх, боль женщин в действия, в новую созидательную энергию.

Сын Маргариты тоже защищает родину. Да и у остальных сотрудников центра мобилизовали братьев, племянников и других родственников. Кстати, сейчас помогать людям готовы около 50 человек. В основном это эксперты в разных отраслях, которые работали еще над прошлыми проектами «Совета женщин».

Спектр помощи «Катюши» достаточно широк: обучение основам сестринского дела и оказания первой помощи, психологическая поддержка, юридические и медицинские консультации.

– У нас собралась мощная команда психологов. Хотя в большинстве своем они специалисты мирного времени. Сейчас же мы попадаем в другую реальность: в долгосрочную чрезвычайную ситуацию. Как с ней работать – пока непонятно, – продолжает Маргарита.

По ее словам, психологи в скором времени пройдут обучение кризисным стратегиям у московских специалистов. Затем уже они будут учить волонтеров центра взаимодействовать с населением.

В центре собралась мощная команда психологов.

В центре собралась мощная команда психологов.

Фото: Алиса Ермакова

СНИМАЕМ СТРЕСС И ПЕРЕЖИВАЕМ ГОРЕ

Если говорить подробнее о психологической помощи, то этот блок будет включать три важных модуля: точечные консультации, групповые занятия и длительную личную терапию.

– У нас команда из специалистов разного уровня, но мы готовы с умом использовать свой ресурс. Кроме того, будем ориентироваться по временным возможностям каждого. Ведь кто-то трудится на себя, другие работают в найме. В любом случае мы хотим добиться слаженной работы, быть на связи и в контакте друг с другом. Людей, думаю, будет достаточно. В качестве волонтеров можно привлечь студентов психологического факультета ВГУ. Их практических навыков хватит, чтобы, например, занять детей, пока мамы будут на занятии, – рассказывает практический психолог Валентина Черненко.

Пока что психологическая программа центра в стадии разработки. Но уже известно, что она будет включать занятия по снятию стресса и тревожности, мастер-классы по телесной и арт-терапии.

– Наша задача – помочь людям избежать сильных откатов. Внешние факторы – неуправляемы. Мы должны объяснить, что и горе со специалистом проживается быстрее, – добавляет психолог Елена Булгакова. – В норме траур может длиться год, если дольше – точно нужна помощь. Дети – вообще особенная категория. Ребенок не всегда может выразить свое состояние и тем более попросить о помощи. Как правило, их ведут к психологам в последнюю очередь. Вот тут как раз арт-терапия и сказкотерапия могут очень выручить.

Специалисты помогут населению справиться с тревогой и стрессом.

Специалисты помогут населению справиться с тревогой и стрессом.

Фото: Алиса Ермакова

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В общую конструкцию центра встроилась и группа юристов. Пока что их четверо, но они уже активно включились в работу. – Мы анализируем федеральную и региональную помощь семьям мобилизованных: льготы, выплаты и т. д. Будем разрабатывать пошаговую инструкцию, как оформить и получить такого рода помощь. Чтобы у людей на руках были некие методички, полезные и удобные в использовании, – рассказывает адвокат Лилия Зубкова.

Протестировать инструкцию специалисты решили самостоятельно. У них уже есть история конкретной воронежской мамы, чьего сына мобилизовали, и ей нужна помощь в оформлении выплат.

– Если мы не пройдем этот путь, то получится бесполезный пересказ закона, – добавляет специалист.

Юристы также планируют установить график дежурств для принятия обращений воронежцев и хотят создать в «Телеграме» чат-бот с быстрыми ответами на типовые вопросы.

Юристы сейчас разрабатывают пошаговую инструкцию, как оформить и получить семьям военных льготы и выплаты.

Юристы сейчас разрабатывают пошаговую инструкцию, как оформить и получить семьям военных льготы и выплаты.

Фото: Алиса Ермакова

ПОМОЩЬ ВСЕМ МИРОМ

Большая роль будет отведена и медицине. Государственные и частные организации готовы оказать содействие общественникам в обучении населения азам первой помощи. Кроме того, в центре организован прием заявок в формате «одно окно». То есть человек может прийти и рассказать о медпомощи, которая ему необходима – от консультации до оперативного вмешательства, – а затем специализированная компания будет заниматься подбором клиник и врачей, в случае необходимости даже сопровождать пациента.

– Помощь фронту тоже не исключаем, – отмечает Маргарита Масленникова. – Мы связались с коллегами из Белгорода, которые запустили проект «Стерильность – фронту». Они собирают простыни, марлю, бинты, пеленки. Отшивают, стрерилизуют и отправляют в госпитали. Мы тоже включились в процесс, передаем отсюда заготовки. Так образовалось межрегиональное сотрудничество. И знаете, очень дороги бабушки, которые покупают и несут этот кусочек ткани. Вот действительно, что называется, всем миром!

Сейчас организаторы центра занимаются подготовкой команды и реагируют на отдельные истории: выплаты не пришли, нужна помощь с продуктами, в военкомате не учли инвалидность родителей или многодетность. С 1 ноября «Катюша» заработает в полную силу.

Центр расположен по адресу: Пушкинская, 8 (цокольный этаж ТЦ «Аксиома HOME» на Центральном рынке). Контактный телефон - 8 910 341 41 84.

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