Точка опоры для матери или жены: в Воронеже создали центр помощи семьям мобилизованных «Катюша»

С 1 ноября «Катюша» заработает в полную силу. Фото: Алиса Ермакова

– Когда 21 сентября президент объявил частичную мобилизацию, мы поняли, что под удар попадали женщины. Ведь на них легла колоссальная нагрузка: психологическая, правовая, бытовая и т. д. Куда бежать? Как защитить свои права? Утюг сломался или кран: что делать? Все эти вопросы надо решать. У многих в городе элементарно больше никого нет: ни матери, ни отца, ни сестры. Поэтому мы собрались своей командой и решили, что надо реагировать в моменте, – рассказывает руководитель АНО «Совет женщин» Маргарита Масленникова.

Некоммерческая организация уже не первый год занимается проектной деятельностью. И на этот раз общественники решили объединиться для реализации как никогда важного и актуального проекта – создания центра содействия семьям военнослужащих Воронежской области «Катюша».

– Сейчас общество расколото во мнениях. В такой ситуации очень опасно делать женщину жертвой. Мы должны четко понимать, что за нас сражаются герои. А мы – матери и жены героев. Наша роль в этом процессе духовная, молитвенная, объединяющая, – продолжает Маргарита. – Когда придумывали название центра, стали использовать ассоциации: корни, связь поколений, песни, которые народ поет в трудное время. И как-то не сговариваясь, произнесли: «Катюша!» И сразу, знаете, такая энергия пошла… «Пусть он землю сбережет родную, а семью Катюша сбережет», – немного изменили мы текст песни.

Кстати, так случайно совпало, что едва ли не третья часть сотрудниц центра тоже Катюши.

Общественники отмечают: нет задачи заниматься менторством или гиперопекой. Хочется создать пространство, куда бы могла прийти женщина, нуждающаяся в сестринском плече, поддержке подруги или наставницы. Центр – это некая точка опоры для матери или жены военного.

Организация, которую возглавляет Маргарита Масленникова, не первый год занимается полезной проектной деятельностью. Фото: Алиса Ермакова

ПЕРЕВОДИМ ДУШЕВНУЮ БОЛЬ В ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИЯ

– Мы пока что находимся в начале пути. Но нет желания дублировать существующие инициативы и меры помощи. Поэтому пришлось провести много переговоров с государственными структурами, НКО и коммерческими организациями. Это важно, чтобы распределить усилия и наладить взаимодействие, – объясняет Маргарита Масленикова. – Наша фишка – вовлечение в содействие. Мы будем помогать переводить внутренний страх, боль женщин в действия, в новую созидательную энергию.

Сын Маргариты тоже защищает родину. Да и у остальных сотрудников центра мобилизовали братьев, племянников и других родственников. Кстати, сейчас помогать людям готовы около 50 человек. В основном это эксперты в разных отраслях, которые работали еще над прошлыми проектами «Совета женщин».

Спектр помощи «Катюши» достаточно широк: обучение основам сестринского дела и оказания первой помощи, психологическая поддержка, юридические и медицинские консультации.

– У нас собралась мощная команда психологов. Хотя в большинстве своем они специалисты мирного времени. Сейчас же мы попадаем в другую реальность: в долгосрочную чрезвычайную ситуацию. Как с ней работать – пока непонятно, – продолжает Маргарита.

По ее словам, психологи в скором времени пройдут обучение кризисным стратегиям у московских специалистов. Затем уже они будут учить волонтеров центра взаимодействовать с населением.

В центре собралась мощная команда психологов. Фото: Алиса Ермакова

СНИМАЕМ СТРЕСС И ПЕРЕЖИВАЕМ ГОРЕ

Если говорить подробнее о психологической помощи, то этот блок будет включать три важных модуля: точечные консультации, групповые занятия и длительную личную терапию.

– У нас команда из специалистов разного уровня, но мы готовы с умом использовать свой ресурс. Кроме того, будем ориентироваться по временным возможностям каждого. Ведь кто-то трудится на себя, другие работают в найме. В любом случае мы хотим добиться слаженной работы, быть на связи и в контакте друг с другом. Людей, думаю, будет достаточно. В качестве волонтеров можно привлечь студентов психологического факультета ВГУ. Их практических навыков хватит, чтобы, например, занять детей, пока мамы будут на занятии, – рассказывает практический психолог Валентина Черненко.

Пока что психологическая программа центра в стадии разработки. Но уже известно, что она будет включать занятия по снятию стресса и тревожности, мастер-классы по телесной и арт-терапии.

– Наша задача – помочь людям избежать сильных откатов. Внешние факторы – неуправляемы. Мы должны объяснить, что и горе со специалистом проживается быстрее, – добавляет психолог Елена Булгакова. – В норме траур может длиться год, если дольше – точно нужна помощь. Дети – вообще особенная категория. Ребенок не всегда может выразить свое состояние и тем более попросить о помощи. Как правило, их ведут к психологам в последнюю очередь. Вот тут как раз арт-терапия и сказкотерапия могут очень выручить.

Специалисты помогут населению справиться с тревогой и стрессом. Фото: Алиса Ермакова

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В общую конструкцию центра встроилась и группа юристов. Пока что их четверо, но они уже активно включились в работу. – Мы анализируем федеральную и региональную помощь семьям мобилизованных: льготы, выплаты и т. д. Будем разрабатывать пошаговую инструкцию, как оформить и получить такого рода помощь. Чтобы у людей на руках были некие методички, полезные и удобные в использовании, – рассказывает адвокат Лилия Зубкова.

Протестировать инструкцию специалисты решили самостоятельно. У них уже есть история конкретной воронежской мамы, чьего сына мобилизовали, и ей нужна помощь в оформлении выплат.

– Если мы не пройдем этот путь, то получится бесполезный пересказ закона, – добавляет специалист.

Юристы также планируют установить график дежурств для принятия обращений воронежцев и хотят создать в «Телеграме» чат-бот с быстрыми ответами на типовые вопросы.

Юристы сейчас разрабатывают пошаговую инструкцию, как оформить и получить семьям военных льготы и выплаты. Фото: Алиса Ермакова

ПОМОЩЬ ВСЕМ МИРОМ

Большая роль будет отведена и медицине. Государственные и частные организации готовы оказать содействие общественникам в обучении населения азам первой помощи. Кроме того, в центре организован прием заявок в формате «одно окно». То есть человек может прийти и рассказать о медпомощи, которая ему необходима – от консультации до оперативного вмешательства, – а затем специализированная компания будет заниматься подбором клиник и врачей, в случае необходимости даже сопровождать пациента.

– Помощь фронту тоже не исключаем, – отмечает Маргарита Масленникова. – Мы связались с коллегами из Белгорода, которые запустили проект «Стерильность – фронту». Они собирают простыни, марлю, бинты, пеленки. Отшивают, стрерилизуют и отправляют в госпитали. Мы тоже включились в процесс, передаем отсюда заготовки. Так образовалось межрегиональное сотрудничество. И знаете, очень дороги бабушки, которые покупают и несут этот кусочек ткани. Вот действительно, что называется, всем миром!

Сейчас организаторы центра занимаются подготовкой команды и реагируют на отдельные истории: выплаты не пришли, нужна помощь с продуктами, в военкомате не учли инвалидность родителей или многодетность. С 1 ноября «Катюша» заработает в полную силу.

Центр расположен по адресу: Пушкинская, 8 (цокольный этаж ТЦ «Аксиома HOME» на Центральном рынке). Контактный телефон - 8 910 341 41 84.

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