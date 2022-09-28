«Объем информации большой, но мы справляемся»: как работает воронежский центр помощи ошибочно мобилизованным

Общественники начали принимать обращения вечером 25 сентября. Фото: Предоставлено "КП"

- Народный фронт. Здравствуйте. Как вас зовут? Так, вы мама. Назовите, пожалуйста, имя сына. Дату рождения. Что у вас произошло? Из какого военкомата пришла повестка? Успокойтесь, пожалуйста. Да, мы все понимаем, но нужно правильно записать всю информацию. Давайте еще раз уточним основные данные.

25 сентября на базе отделения Народного фронта в Воронеже открылся центр содействия тем, кого ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. За первые сутки к общественникам поступило около 700 обращений, в течение второго дня - еще 400. Это сообщения в социальных сетях и на электронной почте, звонки и личные посещения.

ЛИДЕРЫ СРЕДИ «НАРУШИТЕЛЕЙ»

В небольшом офисном помещении телефон практически не прекращает звонить. Параллельно доносится характерный звук оповещений в соцсетях. За десять минут, что мы разговариваем с координатором по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ Максимом Оконем, в чате появляется 11 непрочитанных сообщений.

- Очень много жалоб на возрастные нарушения. Например, рядовые и сержанты должны быть до 35 лет, а часто мобилизуют людей далеко за 40. У многих призванных нет никакого боевого опыта. Со всеми возможными нарушениями вручают повестки. Вместо «лично в руки» подбрасывают в почтовый ящик. Некоторым вообще звонят из военкомата и просят прийти забрать, - продолжает Максим Оконь.

Кроме того, неоднократно воронежцы сообщали о том, что их пригласили просто на сборы, а в итоге мобилизовали и сразу отправили в военную часть. Целая «портянка» поступила от шинного завода, хотя его сотрудники попадают под бронь.

- Проблемы со здоровьем - тоже популярная причина для жалоб. Заболевания в обращениях фигурируют самые разные: от потери слуха и гипертонии до гепатита С и ВИЧ. В последних случаях люди особенно боятся остаться без лекарств. Ведь терапия для них жизненно необходима.

О странной ситуации рассказали ОНФ призывники из Павловска. Там люди приходили с повестками в военкомат, подписывали какие-то документы, отправлялись в часть, однако в военных билетах не было отметок о мобилизации. Павловчан едва не отправили как добровольцев. Пока у ребят оставались телефоны, они присылали общественникам фото своих военных билетов.

- Больше всего жалоб на незаконную мобилизацию в Воронеже поступило из Левобережного и Железнодорожного районов. Что же касается области, то здесь лидируют Павловск, Новая Усмань, Семилуки, Россошь, Острогожск, Нововоронеж, Анна, Бобров и Лиски, - добавили в центре Народного фронта.

За два дня в центр поступило более 1100 жалоб. Фото: Предоставлено "КП"

«БОИМСЯ ОПОЗДАТЬ»

Важная деталь: на горячей линии ОНФ принимают именно сообщения о нарушениях при частичной мобилизации. Если вам необходима консультация, то следует звонить по номеру 122. Специалисты колл-центра должны разъяснить вам все правовые аспекты. Плюс ко всему, на этой линии работают одновременно от 30 до 40 человек. А общественников, которые принимают жалобы от населения, всего четверо.

- Люди, конечно, в полушоковом состоянии. В сообщениях еще как-то у них получается сформулировать суть проблемы и указать нужные данные. А вот по телефону или при личном приеме им трудно собраться, сообразить, - делится Максим Оконь.

Тем временем в офис заходят две женщины средних лет. У Ирины мобилизовали мужа, а у Марии сына. Повестки раздали на заводе якобы на сборы. А в военкомате выяснилось, что все-таки мобилизация.

- Ребята пришли с военниками, с медицинскими справками, но на них никто не стал смотреть. Отправили сразу в часть в Богучар. Там тоже не было никакой медкомиссии. Получается замкнутый круг какой-то: непонятно, кому показывать эти документы? – негодуют женщины.

Мужу Ирины 39 лет, у мужчины мочекаменная болезнь. Он состоит на диспансерном учете. Камней в почках много, могут пойти в любой момент. Сыну Марии 25, раньше служил в ВДВ. Однако потом резко ухудшилось здоровье: возникли серьезные проблемы с щитовидной железой. В ближайшее время парню требуется операция.

- С 22 числа мы звоним всем подряд: в Левобережный военкомат, в приемную губернатору, президенту писали, в прокуратуру, в ОНФ вот пришли, - продолжают женщины. - Боимся, что опоздаем. Их уже отправят…

Следом появляются две молоденькие девочки. Причина та же – мужья. Мобилизовали без службы в армии, без какого-либо боевого опыта.

После их ухода из-за соседнего стола раздается голос координатора по оргработе регионального исполкома Народного фронта Ольги Маньковой:

- Представляете, звонила женщина, у нее четверо маленьких детей. Муж лежит в больнице. Повестку ей принесли. Пытается разобраться, к кому и куда ей обратиться, чтобы решить эту ситуацию…Отправила ее в военкомат…

Сообщения и звонки от населения принимают всего четыре человека. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛАЖЕНО

Подавляющее большинство обращений, разумеется, от представительниц слабого пола – жен и матерей. Сами мужчины жалуются редко. Чаще звонят и пишут, чем приходят лично.

- Да хватит вам. Не за что. Зачем вы так говорите. Это мы, может, не знаем, как вас получше поддержать. Какие еще слова сказать, чтобы было по делу. А вы не извиняйтесь. Всего доброго! – заканчивает разговор с очередной обеспокоенной жительницей области координатор по проектной работе воронежского отделения ОНФ Олеся Первертайлова.

Большинство обращений переполнены искренней тревогой, а после – благодарностью за возможность разделить эти переживания. Однако иногда поступают и такие звонки, которые слегка удивляют:

- Было несколько случаев по мужчинам, которые точно подходят по всем критериям для мобилизации. Но жены говорили в трубку примерно следующее: «Он мне тут нужен! Вы что не понимаете?! Он должен со мной жить! Сына воспитывать! Куда его там забирают?!» Конечно, по-женски, по-человечески понимаю такие переживания, но есть же все-таки указ…- рассказывает Олеся.

Сотни полученных сигналов сотрудники реготделения ОНФ обрабатывают и переводят в электронный вид. Сориентировать по срокам решения проблемы общественники не смогут, потому что они только фиксируют обращения и распределяют по ответственным инстанциям:

- За первые сутки мы наладили взаимодействие с главой Воронежа Вадимом Кстениным. Администрация будет забирать все городские обращения и в ручном режиме отрабатывать. Разбираться, допустил ли ошибку военкомат и почему это произошло. В областное правительство отправим все жалобы из районов. Нерешенные на этих уровнях вопросы будут уходить в Москву в Минобороны. Объем информации огромный, но пока справляемся, - пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта Александр Гончаров.

Кстати, 25 сентября, еще до официального открытия работы штаба, ОНФ удалось вернуть домой одного человека. 44-летний мужчина когда-то давно служил. Уволился рядовым. Позже заработал кучу хронических болячек. Общественники напрямую связались с районным военкоматом и помогли разрешить ситуацию.

Чаще всего в центр обращаются жены и матери. Фото: Предоставлено "КП"

ВАЖНО!

Если вы или ваши близкие столкнулись с нарушениями в процессе частичной мобилизации, обратиться можно в региональное отделение Народного фронта в Воронежской области. Адрес: Воронеж, ул. Карла Маркса, 53, оф. 402 (4 этаж). Телефон +7 (473) 253-20-72.

Также вы можете написать сообщение в соцсетях в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кроме того, в регионе действует «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

Получить информацию о частичной мобилизации можно будет также через официальный ресурс правительства страны «Объясняем.РФ».

В Новоусманском районе заработал собственный телефон для родственников мобилизованных граждан: 8-960-100-12-21.

ОФИЦИАЛЬНО

26 сентября губернатор области Александр Гусев провел совещание с главами районов и начальниками районных военкоматов по вопросам частичной мобилизации. В результате сформировалось несколько поручений для чиновников:

1) Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по поводу возможных нарушений мобилизации. Если ошибки есть - устранить в течение суток.

2) До 23:30 понедельника руководители всех районных военкоматов должны были обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел. Если есть те, кого призвали незаконно, вернуть их домой в течение двух суток.

3) Взять на особый контроль работу медиков в призывных комиссиях. Внимательно относиться к врачебным заключениям, которые люди приносят с собой в военкоматы.

4) Каждый глава района в конце дня должен проводить совещание и определять вопросы, требующие разрешения. Если возникают проблемы, где не хватает информации для принятия самостоятельного решения, из районов их можно адресовать в областное правительство.

5) Внимательно относиться к каждому, кто приходит по повестке и кто обращается на горячую линию 122. Если вопрос сложный, брать время на ответ максимум два часа.

Кстати, в тот же день прокомментировал ошибки в процессе мобилизации глава Павловского района Максим Янцов. По его словам, нарушения произошли из-за отсутствия опыта.

- Последний раз мобилизация была в нашей стране в Великую Отечественную. Важно как можно быстрее сделать правильные выводы и не повторять ошибок. Это относится и к руководителям организаций, и к жителям района. Ведь если бы, например, каждый военнообязанный своевременно предоставлял в военкомат информацию об изменениях в своем семейном положении или состоянии здоровья, не случилось бы доброй половины тех накладок, которые сегодня приходится разруливать вручную. Призываю всех земляков сосредоточиться, сегодня это крайне важно.

27 сентября Александр Гусев встретился с воронежским активом ОНФ. Они обсудили идею запуска круглосуточной горячей линии психологической помощи по теме мобилизации.

Также руководитель региона поручил главам муниципалитетов области сформировать сеть службы опеки над семьями мобилизованных. Однако механизм помощи и ее характер только определяется.

28 сентября мэрия Воронежа сообщила, что в городе организовали два пункта временного размещения для мобилизованных граждан. ПВР оборудованы кроватями, обеспечены бельем и готовы принять и комфортно разместить почти 600 человек. Мэр пообещал продолжить работу с районными комиссариатами. Проработать типичные проблемы, с которыми военкомы сталкиваются в ходе частичной мобилизации. Жалобы родственников мобилизованных разберут в индивидуальном порядке на местах, в рамках посещений главой города военкоматов.

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