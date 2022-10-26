Последние новости Воронежа на 26 октября 2022 года: мужчина пытается оспорить мобилизацию через суд, общественники начали сбор средств для участников СВО

Поддержать бойцов можно не только деньгами, но и бытовой химией, обувью, термобельем. Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний воронежец пытается оспорить мобилизацию через суд. Мужчина уверен, что призывная комиссия допустила ошибку. Повестка пришла по месту работы воронежца 26 сентября. На следующий день он должен был явиться в военкомат. Однако горожанин обратил внимание, что в повестке указана неверная военно-учетная специальность – «пожарный спасатель спасательных работ». Соответствующего опыта у воронежца нет, как и боевого. Кроме того, мужчина утверждает, что у него есть ограничения по здоровью, что подтверждает диагностика в медучреждении.

В воронежском региональном отделении Народного фронта стартовал сбор денег для помощи мобилизованным из Воронежской области. QR-код, который перенаправит вас на сайт платежной системы, доступен по ссылке. Также есть вариант лично прийти в офис Народного фронта. Он расположен в Воронеже на улице Карла Маркса, 53, офис. 402 (4 этаж). Поддержать бойцов можно не только деньгами, но и продуктами длительного хранения, бытовой химией, обувью, термобельем. Все эти вещи также принимают в региональном исполкоме. В приоритете спецсредства: квадрокоптеры с камерами и дальностью полета до 3 км, карты памяти для них, тактические аптечки, тепловизоры, бинокли, прицелы.

Движение на улице Коммунаров в Воронеже перекроют на две недели. Речь идет об участке от Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова. Об этом сообщили в городской администрации 25 октября. Как пояснили в мэрии, там будут проходить работы по обустройству водоотводных лотков, а затем восстановление дорожного покрытия. Улица будет перекрыта с 23.50 26 октября до 23.50 9 ноября.

В Воронеже опубликовали актуальный список пунктов временного размещения горожан при чрезвычайной ситуации. В него входят 198 объектов, которые могут вместить более 38 тысяч человек. Это 117 школ, 17 учреждений культуры, восемь детских лагерей и баз отдыха, а также отели, гостиницы, гостевые дома, базы отдыха и санатории. Большинство зданий являются пунктами временного размещения уже много лет. В городской администрации уверены, что в Воронеже на данный момент все спокойно. Полный список пунктов временного размещения горожан можно увидеть здесь.