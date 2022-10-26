Каникулы в Воронеже: Маршакфест, квесты и сказки при свечах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 31 октября (а фактически с выходных 29-30 числа) у школьников начинаются каникулы. «Комсомолка» составила путеводитель по развлекательным мероприятиям, которые могут посетить в эти дни воронежские ребята.

МАРШАКФЕСТ

Восьмой фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 30 октября по 6 ноября. На него приедут с гастролями 16 театров, в том числе из Израиля. Всего в программе 44 показа 21 спектакля для разных возрастов Это и постановки известных трупп (Театр Наций, РАМТ, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ) и титулованных мастеров (Тимур Бекмамбетов, Анна Викторова, Руслан Кудашов, Лариса Афанасьева, Борис Мильграм, Филипп Гуревич, Иван Пачин, Виктория Печерникова) и интересные работы небольших независимых компаний. Как новинки, так и спектакли, уже отмеченные престижными театральными премиями «Золотая Маска», «Арлекин», «Золотой софит». В фестивальной афише представлены драматический театр, балет, театр кукол, мюзикл и пластический театр. Будут и постановки в жанре хоррор и нежный бэби-театр в шатре. Обратите внимание: в программе произошли изменения!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В театре оперы и балета в дни каникул покажут четыре разноплановых спектакля. 29 октября зрители увидят оперу воронежского композитора Геннадия Ставонина «Виват, Россия!» - спектакль, рассказывающий о деяниях императора Петра Первого, в том числе о создании флота на воронежской земле. В 18.00 (12+).

1 ноября театр приглашает на один из лучших балетов для детей - красочный, озорной спектакль «Чиполлино», музыку для которого сочинил Карен Хачатурян. Начало в 19.00 (6+).

2 ноября сказочную эстафету продолжит романтический балет Сергея Прокофьева «Золушка» – самая добрая сказка в хореографии. В 19.00 (6+).

3 ноября покажут оперу для детей Мориса Равеля «Дитя и волшебство» - о непослушном ребенке, который не хочет выполнять домашнее задание, начинает громить все вокруг, но мебель и животные решают его проучить. На протяжении оперы мальчик меняет свое отношение к окружающему миру, осознавая последствия своих поступков, и в финале его прощают (0+).

"Чиполлино" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР ДРАМЫ

4 ноября в 11.00 Кольцовский театр приглашает школьников на спектакль «Человек с детским акцентом» - страшилки и ужастики для детей младшего, среднего и пожилого возраста по мотивам произведений Григория Остера (6+), а 5 ноября - на праздничную комедию по Гоголю «Ночь перед Рождеством» - в 14.00 и 18.00 (12+).

"Человек с детским акцентом" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР КУКОЛ

К каникулам театр кукол подгадал премьеру. 5 ноября в 11.00 и 15.00 покажут новый спектакль «Золотой цыпленок» (4+) - трогательная и нежная постановка раскрывает серьезные темы понятным ребенку языком.

А 6 ноября в 11.00 и 15.00 детворе покажут «Денискины рассказы» по историям Драгунского в современной интерпретации (6+).

"Денискины рассказы" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

6 ноября в 16.00 театр поэзии «Элегия» покажет «Сказку о рыбаке и рыбке» - музыкально-поэтический спектакль по сказке Пушкина собрал воедино все жанры музыкального искусства: художественное слово, классический вокал, народное творчество, балет (6+).

ЦИРК

В цирке с 29 октября можно посмотреть последнюю программу перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. В шоу фонтанов «Принц цирка» за представление на арену выливается 90 тонн воды. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248-ми форсунок). Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходит десяток хищников. А у дрессровщиков Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации. 29 октября в 13.00 и 17.00, 30 октября в 13.00, 3 ноября в 18.00, 5 ноября в 13.00 и 17.00 (0+)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОКЕАНАРИУМ

Морские обитатели и сухопутные животные ждут детвору в гости на каникулах в Воронежском океанариуме. С 29 октября по 6 ноября ежедневно будет проходить несколько активностей:

В 11.00 ежедневно (кроме 31 октября) фантастическое погружение водолаза-астронавта в программе «Подводная галактика» откроет посетителям новые миры.

В 12.00 интерактивное занятие для детей «Животные-строители».

В 14.00 мастер-класс по росписи деревянных брелоков.

В 15.00 программа с морскими котиками «Фитнес-марафон».

Посетители океанариума смогут понаблюдать за ежедневными показательными кормлениями обитателей, узнают про их особенности и повадки, увидят их на расстоянии вытянутой руки.

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ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

С 31 октября по 6 ноября ежедневно в Парке аттракционов ждет посетителей яркая программма:

- с 13.00 до 15.00 квест-игра с призами.

- в 15.00 танцевальный флешмоб, чтобы зарядиться позитивом и настроением.

- каждый день фотоохота на Гонщицу.

Ну, и конечно, катания на крутых аттракционах и игры на симуляторах (0+)

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КИДБУРГ

С 29 октября по 6 ноября самых отважных и веселых ждут на СуперГеройских каникулах в Детском городе профессий КидБург. Ежедневно ребят ждут:

- командные игры - для развития суперспособностей, чтобы всегда и во всем быть первым

- эстафеты - для проверки ловкости

- викторины - для прокачки интеллекта

А также в дни СуперГеройских каникул в 14.00 все желающие смогут принять участие в супергеройском квесте. И, конечно, освоить много интересных профессий - в жизни пригодится! (0+)

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МУЗЕИ

И воронежские музеи подготовили специальную познавательно-развлекательную программу для детей.

Краеведческий приглашает на интерактивные занятия «В едином боевом строю», «Как царь Петр ассамблеи проводил» (для целых классов). Кроме того, 31 октября и 2 ноября в 16.00 запланированы вечера сказок при свечах: будут читать истории из собрания сочинений воронежских авторов.

Художественный музей имени Крамского подготовил для юных посетителей новую игру-бродилку «Скульптура во дворце», интересные мастер-классы, музейные занятия и тематические экскурсии.

Музей-усадьба Веневитинова приглашает 3 ноября на театрализованную интерактивную программу «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры».

В замке Ольденбургских несколько дней будут проводить квест «Тайны дворца». Ребятам расскажут тайны призраков, диких зверей, проведут по самым загадочным уголкам дворца. Игра пройдет 2 и 3 ноября в 10.30 и 15.30, 4 ноября в 17.00, 5 и 6 ноября в 10.30 и 15.30.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БИБЛИОТЕКИ

Воронежские библиотеки тоже приготовили познавательно-образовательную программу в школьные каникулы.

В областной детской библиотеке 31 октября пройдет мастер-класс по аппликации песком «Плывет, плывет кораблик!». Дети смогут изобразить волшебный корабль при помощи кисточки, клея и разноцветного песка.

В областной юношеской библиотеке имени Кубанева 31 октября и 2 ноября пройдут развивающие занятия «Рисовалочка», на которых участники приобретут новые знания и умения в сфере изобразительного искусства.

В «Никитинке» 2 ноября в 10.00 начнется квиз «Воронежский край в вопросах и ответах». Игроков поделят на команды, которым предстоит выполнить ряд заданий: разгадать ребусы и кроссворды, логические головоломки, ответить на вопросы о геральдике Воронежского края.

3 ноября областная специальная библиотека для слепых имени Короленко проведет мастер-класс поделок «Осенние фантазии». Участники сделают композицию из природных материалов на память о золотой осени.