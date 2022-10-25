В горДуме скорректировали бюджет

Воронежская городская Дума

Депутаты Воронежской гордумы на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям рассмотрели корректировку бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на заседании.

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ

Экономисты мэрии предложили увеличить доходную часть на 438,3 млн рублей за счет налогов на доходы с физлиц (266,4 млн. рублей), доходов от продажи земельных участков (55,4 млн. рублей), платы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (21,3 млн. рублей).

В связи с уточнением объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета. Например, плановые бюджетные ассигнования на 2022 год вырастут на 1, 258 млрд. рублей.

На развитие улично-дорожной сети из Дорожного фонда Воронежской области направят дополнительно 237,2 миллиона рублей. На подготовку объектов теплоэнергетического хозяйства и коммунальной инфраструктуры Воронежа к очередному отопительному периоду будет выделена субсидия в сумме 10, 9 миллиона рублей. Еще 25, 7 миллиона рублей дополнительно направят на благоустройство общественных территорий.

Воронежская городская Дума

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках поддержки городской экономики и строительства объектов образования предлагается 30 миллионов рублей увеличить бюджетные ассигнования 2022 года для строительства детского сада на 280 мест в микрорайоне Репное по муниципальной программе «Развитие образования».

Еще 547 миллионов рублей дополнительно выделит бюджет на возведение образовательного центра на 2 860 мест на Московском проспекте, 804,5 миллиона рублей добавят на общеобразовательную школу на 1 500 мест по ул. Остужева, 20 миллионов – на школу по улице Домостроителей на 1 600 мест и 1, 6 миллиона рублей - на возведение пристройки к МБОУ СОШ № 77 по переулку Звездный.

РОСТ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И СПОРТА

Проект корректировки бюджета также предлагает на 879,2 тысяч рублей увеличить расходы на цели укрепления материально-технической базы муниципальных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием.

На строительство музея Воздушно-Десантных войск направят еще 810,1 тысяч рублей. А на обустройство футбольного поля в микрорайоне Никольское - 2, 2 миллиона.

Воронежская городская Дума

ГРАМОТНАЯ РАБОТА С БЮДЖЕТОМ

Мэрия также предложила сократить финансирование некоторых объектов. Среди них - реконструкция МБОУ СОШ № 45 по ул. 9 Января. Поскольку выделенные ранее средства не будут освоены в этом году, предложено уменьшить бюджетные ассигнования на 33, 9 миллиона рублей.

При рассмотрении этого пункта председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев настоял на сохранении за данным объектом суммы в 5 миллионов, ее направят на проектные работы в рамках контракта жизненного цикла. Компания-подрядчик в этом случае отвечает за объект от этапа проектирования до его ввода в эксплуатацию.

В результате корректировки доходы бюджета на 2022 составят 34 298 504,5 тысяч рублей, расходы – 35 341 245,5 тысяч рублей, дефицит – 1 042 741 тысяч рублей или 8,5 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Комментируя проект решения, руководитель Контрольно-счетной палаты Елена Литвинчук высоко оценила грамотную работу финансистов мэрии.

Отсутствие коммерческих кредитов, увеличение доходной части за счет неналоговых поступлений позволяет расходовать средства экономно.

Елена Федяшева