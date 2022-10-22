Уникальная фотовыставка, старинные книги и печь с вековой золой: воронежский храм Спаса Нерукотворного Образа

Спасский храм Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

"Комсомолка" продолжает знакомить читателей с историей и достопримечательностями древних городских храмов. На этот раз в компании историка Владимира Размустова, основателя паблика "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте" и пеших экскурсий "Прогулки историка", мы отправились в экспедицию по территории крепости Воронеж, где на улице Фрунзе (бывшая Консисторская) над частными домами возвышается белоснежный Спасский храм.

Вид с колокольни Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 1741 году настоятель обратился к правящему архиерею с просьбой о строительстве каменного храма. Получив благословение, начали собирать средства. Строительство началось в 1744 году и продолжалось до 1750 года. Первым был освящен придел в честь святителя Николая, а через пять лет освятили основной алтарь в честь Спаса Нерукотворного. Во второй половине 18 века появился еще один придел в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Он был восстановлен после возвращения храма епархии.

Современный вид церковь приобрела в 19 веке после расширения. Сначала пристроили боковые части к трапезной, а затем расширили и алтарь. В середине 19 века и его второй половине появились колокольня и два помещения при входе.

Сохранившаяся древняя роспись. Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

С середины двадцатых до середины тридцатых годов прошлого века, в храме пытались обосноваться раскольники-григорианцы. Впоследствии государство изъяло храм у церкви и оборудовало в его помещении архив НКВД, а в надворной постройке – ведомственную типографию. Архив оставался в храме до 1990-х годов.

Лишь в 1993 году Спасский храм начали частями возвращать Воронежской епархии. По воспоминаниям прихожан, первые службы проходили в приделе, пока в основном помещении оставалось имущество архива УВД.

ИКОНЫ

Отец Алексей Струков, настоятель Спасской церкви, рассказал нам о хранящихся в храмах уникальных иконах. Одна из них, например, специально написана в честь освобождения крестьян от крепостного гнета. На ней изображены князь Александр Невский и апостол Архип.

- Александр Невский был небесным покровителем царя-освободителя, а апостол Архип изображен, потому что 19 февраля, когда был подписан царский указ, празднуется день памяти апостола.

Уникальные исторические фотографии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Есть несколько семейных икон, изображающих небесных покровителей семьи.

Две храмовые иконы святителей Спиридона Тримифунского и Луки Крымского написаны женой второго священника храма отца Олега, который долгие годы бессменно служит в Спасской церкви.

План Воронежа начала прошлого века Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А с иконой Благоразумного разбойника в храме связана целая история. Во время восстановления храма ее сняли с правого придела, где она висела на дьяконской двери. Несколько лет икона находилась у мастеров-деревянщиков, которые оформляли иконостас и киот.

- Когда меня назначили сюда настоятелем, то мне посоветовали забрать икону у мастеров. Встал вопрос, куда в храме ее повесить. И тогда нашлось одно место, куда она очень органично вписалась. В этой части храма исповедуются прихожане. Получилось очень символично: приходя на исповедь, мы все являемся кающимися грешниками, и Благоразумный разбойник здесь оказался очень кстати. Получается, икона сама нашла себе место, - рассказал нам отец Алексей.

В храме сохранились "родные" кованные решетки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Интересная история произошла на одной из служб, которая совершалась в возрожденном храме. На нее в правой стороне трапезной части церкви собралось очень много людей. Прихожане надышали, от влаги или от времени старая побелка обвалилась, обнажив роспись сводов. Люди восприняли этот факт как некое знамение.

Несколько раз перестроенный храм, к сожалению, утратил свои уникальные настенные росписи. Одна из них, вспоминают местные жители, украшала главный вход со стороны улицы. О красоте внутреннего оформления храма в 19 веке сегодня можно судить лишь по одной сохранившейся и восстановленной в приделе росписи.

До революции вокруг храма располагалось приходское кладбище. Останки погребенных до сих пор в земле и их часто находят при проведении земляных работ. Например, несколько лет назад во время прокладки водопровода к одному из частных на противоположной стороне улицы обнаружили под забором две могилы. Рабочие закопали их, не потревожив.

Духовая библиотека храма Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В одноэтажном здании богадельни слева от храма отец Алексей разместил небольшую, но уникальную фотовыставку старинных снимков с видами Воронежа, открывавшимися в различные годы с колокольни храма и холма. На выставке также представлены фотографии священников, когда-то служивших в Спасском храме. Есть и карта города 1910 года, где можно найти как сохранившиеся, так и утраченные городские храмы.

Одну из комнат богадельни отдали под духовную библиотеку. На полках много старинных книг, в том числе и из личной библиотеки настоятеля и матушки. Самая почтенная по возрасту среди книг – служба апостолов Петра и Павла, издания периода Екатерины Великой, 1765 год.

Часть книг перед смертью завещал Спасской церкви бывший ректор Воронежской духовной семинарии игумен Иннокентий (Никифоров). Храм специально заказал именной штамп, которым отметили все подаренные книги:

- Пройдут годы, все забудется. А тут человек возьмет книгу, увидит дарственную надпись и помолится об отце Иннокентии.

Книга из библиотеки. Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

В подвале храма находится отлично сохранившаяся печь Амосова, с системой вентиляционных каналов, идущих под полом церкви для равномерного обогрева помещений. В ней до сих пор сохранилась зола, и при желании печь даже можно использовать. Такую же, но в полуразрушенном состоянии, мы видели в Тихвино-Онуфриевском храме.

Из подвального помещения под алтарную часть ведет подземный ход. Сейчас он заложен, но местные старожилы рассказали, что в 90-е годы при реконструкции храма рабочие нашли девять человеческих черепов с пулевыми отверстиями. Чьи это были останки, при каких обстоятельствах и по чьей вине погибли эти люди – так и осталось загадкой. Но народная молва упорно твердит, что к гибели несчастных причастны чекисты. А ход заложили…

11 МАТУШЕК ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ

Один из прихожан Спасского храма Юрий Дугин сегодня живет в доме напротив. Он рассказал, что вся история его семьи связана с церковью:

- Мой дед Николай вырос многодетной семье, кроме него у родителей было 11 дочерей. И все они вышли замуж за священников. В советское время всех сестер репрессировали и сослали, но сохранили им жизнь. В 1942 году мой отец оказался в окружении в Харькове, а затем попал в плен и находился три года в Дахау. Когда отец попал в плен, тетушки усердно молились за него. Я уверен, что лишь благодаря этой защите, он выжил в нечеловеческих условиях концлагеря.

В 1946 году отец Юрия Дугина приехал в Воронеж, где устроился на завод им. Дзержинского. Здесь он познакомился с бывшим местным купцом, тот предложил на месте его разрушенного в годы войны дома напротив Спасской церкви построить новый дом на двоих. Так и сделали.

Около храма всегда жили богатые люди – купцы, священники и чиновники. Участки у церквей считались намоленными и стоили очень дорого, говорит Дугин.

Напоследок он рассказал нам местную тайну: будучи мальчишкой, Юрий с друзьями лазил по подземному ходу, который вел от стены Спасского к Ильинскому храму. На месте входа в подземелье ныне расположен частный дом.