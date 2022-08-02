От домовой церкви Гардениных до одного из красивейших храмов Воронежа

Идея строительства храма принадлежит промышленнику Потапу Гарденину Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Пока летняя погода радует теплом, мы продолжаем наши прогулки-экскурсии по древнейшим городским храмам в компании историка Владимира Размустова, автора проекта «прогулки историка». Посещение церквей старой части города входит в программу его пеших экскурсий.

В предыдущих публикациях мы познакомили читателей с Успенской Адмиралтейской и Богоявленской церквями.

В этот раз мы расскажем увлекательную историю Тихвино-Онуфриевской церкви. Вид необычного по архитектуре храма привлекает внимание при съезде с Чернавского моста на улицу Степана Разина. Тихвино-Онуфриевская церковь построена на живописном холме правого берега над рекой Воронеж в 1747 году. Появилась она как домовая церковь для нужд рода богатых воронежских промышленников Гардениных. Верхний деревянный придел освящен в честь преподобных Онуфрия и Петра. Уже после завершения строительства храм освятили в честь Тихвинской иконы Божьей Матери.

Старинные своды Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КОЛОКОЛЬНЮ ВОССТАНАВЛИВАЛИ ПО ФОТО

Приход постепенно рос, возникла необходимость расширить храм. В 1874 году у него появились боковые приделы. Церковная колокольня в стиле аннинского барокко имела два яруса и высоту 9 саженей – 19,2 метра. К сожалению, оригинальная колокольня была разрушена в 1932 году, сохранилось лишь ее основание, на котором реставраторы по старым снимкам построили новую.

В 1893 году при храме открылась церковно-приходская школа, под которую отдали небольшое каменное здание.

Восстановленная колокольня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В храме имелось централизованное отопление – аммосовская печь. Ее следы частично сохранились в подвале, но большая часть каналов засыпана во время реконструкции.

На прилегающей к храму территории находится длинное здание полуротки, которое сейчас сильно разрушено. Среди краеведов есть мнение, что это самое старое кирпичное здание в городе, принадлежавшее также роду Гардениных. На самом же деле, двухэтажка столько раз перестраивалась, что исторический вид сохранил только прилегающий к ней забор.

Лестница на колокольню проходит в стене Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

УЗНИКИ ЦЕРКВИ

В 1919-1920 годах в здании церкви размещался концлагерь на несколько сотен человек. В 20-е годы храм возобновил работу на 10 лет. А в 1942-ом в стенах храма снова держали узников, но уже фашисты - организовали концлагерь для военнопленных. Предположительно, заключенных расстреливали, тела сбрасывали под гору. Однако до нынешнего дня останков при проведении строительных работ ниже уровня храма не нашли. Не исключено, что они погребены под слоем строительного мусора, которого здесь, по словам настоятеля протоиерея Николая Лищенюка, огромное количество.

Остатки печи в подвале храма Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мирное советское время в Тихвино-Онуфриевской церкви размещалось различное производство: обувная фабрика «Прогресс», а затем - фабрика стеклянных елочных игрушек. В память о последней блестящим стеклом здесь засыпано все – от подвала до грунта церковного двора.

В память о фабрике игрушек - битое стекло Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КРАДЕНАЯ ИКОНА

В храме есть несколько святынь, старинные иконы и, конечно, предания. Например, здесь хранятся частицы чудотворных мощей Иоанна Шанхайского и Германа Аляскинского. А одна из икон пользуется особой популярностью у … воров. Это старинная икона с изображением раннехристианских святых мучеников Кирика и Улитты. Образ трижды похищали из церкви, и все три раза икона возвращалась. В последний раз прихожане обнаружили ее на витрине одного из антикварных магазинов Воронежа в 2007 году, после чего выкупили и вернули храму.

ШТАБ ОФИЦЕРОВ СС

Письма с фронта Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ниже к реке по переулку Фабричному у подпорной стены храма и сейчас стоит дом, в котором, по воспоминаниям старожилов, во время оккупации Воронежа сидел штаб солдат вермахта. Офицеры СС по храму делали наводку для своих орудий. В годы войны с веранды этого дома хорошо просматривался левый берег, где располагались позиции Красной армии. Владельцы дома рассказали нам, что находили во дворе много пуль, а стены до ремонта хранили следы от обстрелов.

Память о войне бережно хранят и в самой церкви. В служебном помещении оборудован уголок с наградами ветеранов и письмами с фронта. И еще целая стопка военных «треугольников», от воронежца к своей матери - бывшей хозяйке дома №1 по переулку Фабричному. Их отцу Николаю передали потомки женщины.

Дом, где располагался штаб оккупантов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ СПОРТЗАЛ

Настоятель Тихвино-Онуфриевского храма руководит Молодежным отделом епархии. Вместе с молодыми людьми отец Николай организовал православный спортивный зал, переоборудовав под него помещения бывшей богадельни.

- Владыка благословил меня возглавить комиссию по физкультуре и спорту, - рассказал нам отец Николай. – У нас на тот момент не было православных спортзалов, а здесь в этом помещении была свалка с заколоченными дверями и окнами. Мы решили облагородить эту площадь, а ребята предложили сделать спортзал для инвалидов.

Православный спортивный зал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В дальнейшие планы вмешалась пандемия: инвалиды оказались на самоизоляции, а действующим спортсменам оказалось негде тренироваться. Тогда было решено часть помещения переоборудовать для боксеров.

- После первой волны пандемии к нам пришел тренер Тайсон, он открыл здесь детскую, подростковую и взрослую секции борьбы. Потом появился фитнес-центр для матушек, женский кик-боксинг. В этом году открыли зал для детей-инвалидов, - продолжает отец Николай.

В 2019 году для помощи одиноким старикам на базе храма организовали Волонтерский корпус.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРК

Раньше ниже подпорной стены храма со времен Союза находилась запущенная территория, которую местные использовали для выгула собак и сбора пьяных компаний. Этот участок был закреплен за храмом, и тогда возникла идея превратить пустырь в молодежный парк для активного отдыха детей и молодежи. Реализовать проект помогли средства гранта.

На сохранившейся стене стоявшего здесь раньше частного дома ребята дали волю фантазии – изобразили героев известного советского фильма в исполнении Вицина, Моргунова и Никулина, актеров, прошедших Великую Отечественную войну.

Граффити на стене Молодежного парка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Это только начало большого граффити, - рассказал нам Отец Николай. – Будем расписывать и другую стену. На ней ребята хотят изобразить Воронежские конфеты.

Для занятий спортом в парке оборудуют теннисные столы, единственное в городе поле для крокета, а также шахматные столы. Будет зона для спокойного отдыха, чтения и подготовки уроков. К слову, скамейки для парка ребята изготавливают из специального гипсового состава, который пока нигде не применяется. Изделия из него получаются плотными, тяжелыми и очень прочными.