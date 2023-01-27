В Воронеже начали устанавливать люки с «секретом»

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Воровство чугунных крышек колодцев в Воронеже в последние годы стало настоящей проблемой. «Охотники за металлом» за ночь могут обчистить целую улицу, оставляя зияющими канализационные и водопроводные колодцы.

По данным «РВК-Воронеж», за 4 месяца 2021 года было похищено 105 крышек канализационных и водопроводных колодцев, в 2022-м воры присвоили уже 748 люков.

В поисках «легкой» и быстрой прибыли злоумышленники, как правило, активизируются под праздники. При этом похитители игнорируют принцип «не воровать два раза в одном месте». По словам сотрудников «РВК-Воронеж», нередки случаи, когда восстановленная крышка через несколько дней пропадает снова.

Воровство крышек в таких масштабах наносит серьезный материальный ущерб предприятию. В зависимости от модели стоимость люка варьируется от 9 400 до 13 000 рублей («антивандальная» конструкция с зажимом). Пластиковые конструкции оцениваются в пределах 1300 рублей, но их нельзя сдать в пункт приема металлолома и, соответственно, получить деньги. К слову, затрат требуют и работы по ремонту колодцев, где после вандалов зачастую приходится восстанавливать не только крышку и опорное кольцо, но и саму кирпичную кладку. Ремонт одного колодца обходится компании в 5-40 тысяч рублей. При этом важно понимать, что на балансе воронежского водоканала состоит более 36 тысяч канализационных и 8,5 тысячи водопроводных колодцев.

Но главная беда, как рассказали в водоканале, даже не в финансовых потерях. Отрытый колодец является потенциальной угрозой безопасности города. В незаметные «ловушки» могут угодить люди и животные, а колодец без крышки на дороге приведет к ДТП.

Чтобы хоть как-то помешать похитителям в их «темных» делишках, в «РВК-Воронеж» придумали простое, но действенное решение - прикрепить крышку к опорному кольцу колодца с помощью прочной металлической цепи. Протестировать изобретение специалисты водоканала решили в одном из наиболее неблагополучных в плане воровства крышек кварталов частного сектора Ленинского района – на улице Врубеля.

- Мы использовали принцип конструкции крышки с петлей, как у танкового люка. Но в отличие от заводского варианта, в нашем случае к крышке и горловине колодца приваривается цепь. Таким образом колодец можно открыть для обслуживания сетей, но унести люк невозможно, так как он оказывается на металлическом поводке, - рассказал Алексей Железов, мастер цеха ремонта сетей «РВК-Воронеж».

Вес крышки с цепью и люковиной составляет около 130 килограммов. И, конечно, ворам унести такой груз уже не по силам. При этом стоимость воронежской конструкции в разы ниже, чем заводская «противоугонка».

Пользуясь случаем, сотрудники «РВК-Воронеж» попросили горожан не оставаться безучастными и при обнаружении открытых колодцев сразу сообщать об этом по телефону вызова экстренных служб 112, либо обращаться в контакт-центр водоканала - 206-77-07 или 206-77-06. Кроме того, на главной странице сайта «РВК-Воронеж» есть кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!». С помощью этой опции можно в несколько кликов сообщить об открытом канализационном или водопроводном колодце.

Елена Федяшева