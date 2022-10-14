Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов оказал избирателям содействие в решении вопросов ЖКХ

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей, которые поступили в региональную и местные приемные партии.

Несколько обращений от жителей Воронежа касались корректного начисления платы за потребляемые ресурсы, правомерности действий ТСЖ и управляющих компаний, работы ресурсоснабжающих организаций. Избиратели получили исчерпывающие консультации по темам обращений, необходимые запросы направлены в профильные структуры.

Директор сельского Дома культуры обратилась с просьбой об оказании содействия в приобретении сценических костюмов для детского коллектива. Необходимые средства будут выделены.

Пенсионерка попросила помочь в организации подсоединения дачного дома к линии электропередач. Вопрос заявителя в ходе приема был решен положительно, подключение объекта было в кратчайшие сроки восстановлено.

В ходе приема также поступил вопрос от жительницы сельской местности, касающийся организации медицинского обследования у узких специалистов. Это обращение также решено положительно.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.