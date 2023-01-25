«Я хочу упасть, не веря, в то, что умер навсегда»: в списках погибших защитников Воронежа увековечено имя поэта Павла Винтмана

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

На высоком берегу реки Воронеж в районе Шилово в память о трагических событиях 80-летней давности установлен мемориал в виде солдат разных родов войск Советской армии, сомкнувших ряд на защите города.

СОРВАЛИ ПЛАНЫ ВРАГА НА БЫСТРОЕ ВТОРЖЕНИЕ

4 июля 1942 года, наступая на Воронеж, фашистские захватчики форсировали Дон в районе села Малышево. Враг рассчитывал на стремительное вторжение по Острогожской дороге и захват города. Но на пути немецкой армии встали защитники города. Завязался жестокий бой, не прекращавшийся четверо суток. Бойцы Советской армии встретили оккупантов на Острогожской дороге, в Шиловском лесу, у сел Трушкино и Шилово. К 7 июля практически все наши солдаты погибли.

Защитники Воронежа создали на правом берегу реки Шиловский плацдарм, чтобы перерезать снабжение противника через донские переправы противника. Это место стало братской могилой для 1057 человек, из которых известны имена лишь 841. В списке похороненных здесь есть и поэт-фронтовик 23-летний лейтенант Павел Винтман. Он погиб в атаке за деревню Трушкино 21 июля 1942.

«ПОЭТ ДОЛЖЕН ВСЕ УМЕТЬ»

Павел Винтман родился в Мариуполе, подростком переехал в Киев, учился на русском отделении филфака университета, посещал литературный кружок.

- Считая, что поэт должен знать жизнь, занимался снайперской стрельбой и добровольно ушел на финскую войну, - рассказал кандидат исторических наук Владимир Размустов, автор паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». - В начале Великой Отечественной Винтман был призван уже офицером, воевал, обучал стрельбе на пехотных курсах, в составе спешно сформированной в Средней Азии 206 стрелковой дивизии с начала июля 1942 года принимал участие в обороне Воронежа в качестве командира стрелковой роты 748 пехотного полка.

Павел Винтман, фото предоставлено Владимиром Размустовым

С высокого шиловского холма, особенно с расположенной здесь и сохранившейся в качестве памятника культурного наследия колокольни,

даже без бинокля были отчетливо видны советские оборонительные позиции.

11 июля 206 дивизия получила задание командования овладеть деревнями Шилово и Трушкино на западном берегу реки Воронеж и приступила к форсированию реки 748 и 737 стрелковыми полками. Противник встретил советских бойцов огнем из автоматов, пулеметов и минометов, приостановив наступление. При захвате и удержании плацдарма наши части понесли значительные потери от бьющих с холмов немецких пулеметов.

-Несмотря на незначительное продвижение по расширению плацдарма упорные схватки за села Шилово и Трушкино сковали крупные силы врага. Противник лишился важного тактического рубежа и уже не мог безнаказанно пользоваться донской переправой у Малышева и большаком, ведущим на Воронеж, - продолжает Владимир Размустов.

Историк приводит архивные данные из журнала боевых действий 40й армии: за время боевых действий по 20 июля включительно (за десять суток) 206 СД потеряла 1324 человека. Огромные потери были среди командиров, которые поднимали бойцов в атаку и шли первыми. 21 июня в их числе оказался и лейтенант Винтман.

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Стихи Павла Винтмана получили известность уже после войны, когда неоднократно публиковались на страницах сборника «Имена на поверке» в сборнике поэтов-фронтовиков, не доживших до победы. Позже Театр на Таганке поставил на их основе поэтический спектакль «Павшие и живые».

А в 1977 году в Киеве была издана первая и единственная книга Павла Винтмана «Голубые следы», куда вошли собранные женой поэта стихи, его письма с фронта и воспоминания друзей. В сборнике стихов есть такие пророческие строки:

Если ж путь уже измерен,

Если сочтены года,—

Я хочу упасть, не веря

В то, что умер навсегда.