Высылали за Дон, за сопротивление вешали на столбах: как 80 лет назад фашисты зачищали Воронеж от местных жителей

Письмо матери сыну на фронт Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В историю Второй мировой войны Воронеж вошел как единственный город, который оккупанты зачистили от местного населения. В докладной записке начальника 4-го управления НКВД Судоплатова сообщается, что, оккупировав Воронеж, 4 августа 1942 года германские власти выпустили приказ о выселении гражданского населения. Горожан отправляли в западном направлении, за Дон. Тем, кто отказывался выполнить приказ, грозила немедленная смерть. Несколько человек фашисты прилюдно казнили. Например, на проспекте Революции напротив Дома связи повесили женщину лет 45, около маслозавода – двух мужчин 50-60 лет. На трупы прикрепили таблички, говорящие о том, что эти люди отказались выполнить приказ покинуть город и были наказаны за неподчинение, грабеж и шпионаж.

Лишь небольшая часть горожан получила от оккупантов разрешение остаться. Им в военной комендатуре выдавали специальные пропуска.

Освобожденные от местных жителей дома занимали фашисты. Они «квартировали» на Федеративной улице, улице Рабочего класса, Революции 1905 года, в зданиях Госбанка, телефонной станции, Дома крестьянина и других.

Штаб немецкой армии размещался в доме №2 на улице Спортивной, а гестапо – в 13-ом доме по улице Цурюпы.

КОЛОННА ГОРОЖАН ПОПАЛА ПОД ОБСТРЕЛ

Воронежец Тимофей Петров бережно хранит воспоминания о своих родственниках, среди которых есть и те, кому пришлось пережить ужас бегства из горящего Воронежа от наступления фашистов.

Эхо войны - немецкая пуля Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фотографии, сделанные в июле 1942-го, запечатлели скорбную колонну воронежцев (в основном женщин), навьюченных тюками, с детьми на руках. Горожане уходили целыми семьями, бросив все имущество. В котомки собирали лишь то, что могли унести на себе. Сотни человеческих судеб потекли единым потоком к Чернавскому мосту через реку. Семья воронежца Тимофея Петрова в те дни эвакуации потеряла бабушку. Вот, что мужчина помнит из рассказов отца:

- Колонна воронежцев, в которой шла наша семья, попала под обстрел на углу улиц Помяловского и Театральной. Первоначально отец рассказывал мне, что бабушка погибла на месте, но позже, на открытии памятника в Песчаном Логу, он как-то обронил фразу: «Может, там в списках погибших есть и мама». Я тогда ничего не понял, и сестра со слов родственников рассказала, что бабушка умерла не сразу. Она получила ранение в голову и живот, не могла идти дальше и просила оставить ее. Попрощалась и отдала на память одной из тетушек свой шарф. Но, когда родные вечером пробрались к месту обстрела с лопатой, чтоб похоронить, тела не нашли.

После освобождения города семья вернулась в свой дом на углу улиц Освобождения труда (Введенской) и Сакко и Ванцетти. На чердаке чудом уцелевшего дома нашли ящики от аэробомб. Скорее всего, здесь был склад фашистов. С помощью этих бомб, отступая, оккупанты минировали городские здания. Таким образом были взорваны здания Окружного суда, Михайловского кадетского корпуса и Обкома партии.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались письма воронежцев, которых война разметала по миру. Архив Хомяковой Неонилы, проживавшей до войны в переулке Фабричном, попал к настоятелю Тихвино-Онуфриевской церкви и бережно хранится отцом Николаем в небольшом «музее» храма.

Эти незамысловатые письма содержат немного информации, но интересны человеческими эмоциями. Пожелтевшие треугольники хранят тревогу за родных, боль о погибших, тоску одиночества и уверенность в победе. Предлагаем фрагменты переписки Хомяковой Неонилы (она была эвакуирована фашистами из Воронежа летом 1942 года) и ее сына Вадима (он погиб в боях под Курском 10 августа 1943 года).

Фронтовые "треугольники" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Письмо Вадима Хомякова своей тете, в котором он описывает эвакуацию из Воронежа:

«Мама, наверное, писала вам, что третьего числа (3 июля 1942 года – авт.) я эвакуировался из Воронежа. Находился в это время в 120 километрах, недалеко от Анны. Мама с папой остались в руках фашистов. Около месяца я не имел о них никаких сведений. Дальше я ждать не мог и с Васей (его мать тоже осталась в городе) мы пошли в город. Когда мы подошли к СХИ, нас дальше не пустили. Но потом с попутным заданием мы попали в город. Тогда я побывал дома и узнал, что родителей эвакуировали немцы 13 дней назад. В тот же день нас схватили фашисты. Через день нас отправили в лагерь военнопленных. Что я там пережил за пять с половиной месяцев, вспоминается сейчас как тяжелый дурной сон.

Вы, наверно, читали, как в концлагерях обращаются с советскими людьми. Нас били, это был ад. Хотя на глаз это было мало заметно. Но в нем шло медленное умерщвление людей от голода, истощения непосильной физической работой. Я остался жить, только благодаря своей молодости. Через них я и моя семья лишились папы. Теперь моя рука тверда и не дрогнет, уничтожая фашистскую сволочь.

Теперь я живу хорошо. В настоящее время мы находимся на учении. Работаю я телефонистом. Работа в настоящее время легкая, только скучно. На днях у нас будут выдавать значки «Отличный связист», я тоже получу.

Кормят нас хорошо, обеды и завтраки вкусные и питательные. Хлеба иногда даже не доедаем».

Письмо Неонилы Хомяковой сыну, датировано 18 августа 1943 года (в это время Вадима уже не было в живых):

«Милый мой Вадюша! Сейчас я сижу на работе и пишу тебе письмо. Сотрудники все разошлись по делам, и я пользуюсь случаем, чтобы написать тебе. Я что-то опять затосковала. Скучаю по папе. Вспоминаю о тебе, о горе, о нашей прошлой жизни. Как все изменилось, как все далеко разлетелись в разные стороны. Как плохо и тоскливо жить одной. Но я живу надеждой, что настанет время и все изменится к лучшему. Дорогой мой, от тебя я имею последнее письмо от 4 августа. Я каждый день жду известий от тебя. Конечно ты, вероятно, много занят, но пиши хоть коротенько чаще».

Запись, сделанная защитниками Воронежа в 1942 году на стене дома на улице Цурюпы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЮНЫЙ РАЗВЕДЧИК ЮРА ПАВЛОВ

В оккупированном фашистами Воронеже разведчиками стали мальчишки, поскольку они не привлекали внимание полиции. Мы уже рассказывали историю будущего космонавта Константина Феоктистова, который едва не погиб во время выполнения одного из подобных заданий. В ту роковую разведку он пошел вместе с напарником - Юрой Павловым. Судьба этого 14-летнего паренька долгое время была неизвестна. События тех дней удалось восстановить историку Владимира Размустову, создателю паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» и автору экскурсионного проекта «Прогулки историка».

- О воронежском разведчике Юре Павлове вся страна узнала в октябре 1964 года, после полета воронежца-космонавта К. П. Феоктистова. Константин Феоктистов в одном из интервью упомянул, что был разведчиком на Воронежском фронте, - рассказал Владимир Размустов. - Корреспондент спросил: «Сколько же вам было тогда получается лет?» «Шестнадцать. Да вы напрасно удивляетесь. В разведке со мной был паренек, который был моложе меня на два года. Юра Павлов, он сбежал откуда-то из-под Куйбышева, от родителей», был ответ.

Дальнейшее расследование привело журналистов в город Куйбышев, где остались жить родители юного разведчика Константин Иванович и Наталья Гавриловна. О судьбе сына они узнали лишь спустя двадцать три года.

Юрий Павлов родился 13 августа 1928 года в Воронеже. Жил с родителями на улице Освобождение труда, дом 1 (тогда на территории бывшего Алексеево-Акатова монастыря). Учился в 6й школе на проспекте Революции. Посещал Дом пионеров, любил читать книги, интересовался техникой, занимался спортом.

В 1941 году завод, на котором работали его родители, вместе с семьями рабочих эвакуировали в город Куйбышев (сейчас Самара). Взрослые работали в полторы-две смены, от зари до зари. Цеха поставили в чистом поле, наладили станки и тут же приступили к выпуску продукции. А в мае 1942 года Юра сбежал на фронт.

- Его история как разведчика – героя началась как-то утром 1942 года. Когда из подъезда дома №9 по Усманскому переулку заводского микрорайона (который старожилы до сих пор называют «Безымянка») на окраине города Куйбышев вышел тринадцатилетний подросток, - рассказывает наш собеседник. - Одет был в рубашку с вышитым воротником, потертый пиджачок и такие же потертые брюки. В руках небольшой узелок. С таким мальчишки обычно ходили на рыбалку, на реку Самарку. Удочки на этот раз у него не было. Юра взял в узелке кружку, чашку и несколько лепешек, пошел в сторону железнодорожного вокзала. Родители хватились вечером, вернувшись с работы. Искали вместе с его друзьями во дворах, на реке Самарке. Обращались и в милицию, но там сказали: «Сами знаете, какое время, где и как искать?». Так постепенно и смирились, пропал, значит пропал.

Уже много лет позже космонавт Феоктистов рассказал родителям Юры, как ходил с ним в разведку. Ребята ни в какую не хотели покидать оккупированный город, стремились всеми силами «навредить фашистам». Военные поняли, что их не удержать. Решили определить ребят к разведчикам. С 7 июля, после недолгой подготовки, юные разведчики стали проникать в правобережную оккупированную часть Воронежа. Перед ними ставилась задача: засечь скопления вражеской техники, войск и расположения штабов. И мальчишки приносили такие сведения, которые наверняка не мог добыть никто из взрослых армейских разведчиков.

Из первой разведки Юрий сообщил, что немцы восстановили на углу улиц Коммунаров и Сакко и Ванцетти пекарню, «из нашей муки хлеб пекут себе. Вот бы грохнуть по гадам». На следующий день пекарня была уничтожена нашим «У-2».

Известно, что Юра Павлов погиб в Воронежском сражении. Есть несколько версий его гибели, основанных на воспоминаниях. По одной из них, это произошло от авиабомбы в сентябре 1942 года, во время сильного налета немецкой авиации на наши позиции на Чижовском плацдарме. А Михаил Михайлович Назарьев писал: «В сентябре 1942 во время боев Юра Павлов вместе с другими разведчиками переходили реку, направляясь в город. У первых домов, недалеко от Вогрессовского моста, вражеская пуля сразила его».

- У меня своя версия героической гибели разведчика Юры Павлова. Не противоречащая, а уточняющая и детализирующая ранее опубликованные. Согласно моему «историческому расследованию» Юрий Павлов погиб от осколков вражеской бомбы, вынося вместе с другими с поля боя тяжело раненного комиссара сводного отряда народного ополчения Воронежа. Это было 18 сентября 1942 на Чижовском плацдарме.

Владимир Размустов обратил внимание на этот боевой эпизод, плотно занимаясь историей отряда воронежцев-ополченцев, в котором сражался его дед, Плотников Иван Титович. Эти события на основании воспоминаний бойцов подробно описал воронежский писатель Михаил Сергеенко.

- Согласно Сергеенко, отряду народного ополчения в качестве проводников, разведчиков и помощников была передана группа воронежских подростков. С подростками-разведчиками командование ополченцев встретилось уже на передовой 17 сентября 1942 года, переправившись на рассвете на Чижовский плацдарм, - рассказал Размустов.

«Старшие» в группе подростков – «Юра и Вася». Юрий – «невысокий щупленький мальчишка, лет тринадцати, одетый в широкий, с чужого плеча, ватный пиджак». Как сказали, они не первый раз на передовой. Уже приводилось помогать нашим бойцам, выполняя обязанности проводников, разведчиков и связных. Родители или погибли во время бомбежек, или были угнаны в Германию.

Фронтовой дневник, из личного архива Тимофея Петрова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На следующий день разведчики-подростки Юра и Вася помогали спасать тяжелораненого комиссара сводного отряда воронежского ополчения на левый берег реки Воронеж. Его несли на носилках, когда группа попала под обстрел. Решили переждать и залегли в траве. В этот момент рядом разорвалась бомба. На месте погибли несколько человек, в том числе и юный разведчик Юра Павлов.

- Могилой Юрия Павлова стало поле боя. Его имя есть в списке павших на мемориальных стенах Зала памяти братской могилы № 1 в Воронеже (мемориал Чижовский плацдарм), - подытожил Юрий Размустов. - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года Павлов Юрий Константинович посмертно награжден орденом Отечественной войны.