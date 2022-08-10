В Воронеже сохранился дом, где фашисты расстреливали разведчика Костю Феоктистова

Дом №66 по улице Сакко и Ванцетти Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В июле 1942 года воронежцы массово покидали город – к нему подходили фашисты. Враг наступал с запада, и красноармейцы заняли позиции на левом берегу, используя реку в качестве естественной преграды. В черте города завязалось одно из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны.

К юбилейной дате «Комсомолка» публикует неизвестные ранее подробности и фрагменты истории Воронежского сражения, в основу которых легли архивные документы, фотографии и воспоминания очевидцев.

«РУС ШПИОН»

Одну «белую» страницу истории помог восстановить историк Владимир Размустов, занявшись исследованием подробностей неудавшегося расстрела СС-овцами будущего космонавта Константина Феоктистова. То, что Феоктистов родился в нашем городе в доме на пересечении улиц Республиканской и Транспортной, а в войну записался в ряды разведчиков, факт общеизвестный, благодаря автобиографической книге Константина Петровича «Траектория жизни». В год, когда фашисты заняли Воронеж, Косте исполнилось 16 лет. Старший брат Борис ушел на фронт (он пропал без вести). Костя не подходил для службы по возрасту и записался в отряд разведчиков. Дети пробирались через реку, добывали важные сведения и передавали их защитникам города. Оборванные мальчишки, как правило, не вызывали подозрений полицейских патрулей и могли перемещаться по городу, изучая расположение вражеских войск и обстановку. В автобиографии Феоктистов подробно описывает и события 11 августа 1942 года, когда в пятый раз отправился на задание, и повстречался с патрульными:

Фото из книги К.Феоктистова "Траектория жизни" Фото: Предоставлено

- Один из них, высокий, с эсэсовскими молниями в петлицах, схватил меня за руку, что-то крича, и повел через арку во двор. Притащил к глубокой яме, поставил к ней спиной, достал пистолет (отчетливо запомнилось: почему-то не вальтер, не парабеллум, а наш ТТ - опробовал?), снял с предохранителя и, продолжая орать, махал им перед моим носом. Я различил "рус шпион", "партизан", "откуда пришел" и понял: пахнет жареным, дело, наверно, совсем плохо, пожалуй, на этот раз не вывернуться. С эсэсовцем я еще не сталкивался (обычно с патрулями было проще: они почти приучили меня к мысли, что убивать мальчишку немцы просто так не станут). Но и в этот момент страха не было. Даже мелькнула мысль выбить из его руки пистолет и дать деру, но тут же понял: бредовая мысль, слишком здоров немец.

Внезапно в глазах немца что-то изменилось. Я не успел испугаться, увидел только мушку на стволе пистолета, когда немец вытянул руку и выстрелил мне в лицо. Я почувствовал будто удар в челюсть и полетел в яму.

Известно, что это произошло на улице Сакко и Ванцетти. Владимир Размустов смог с помощью рассекреченных архивных документов установить точный адрес. Дом и погреб, рядом с которым в воронке от снаряда лежал раненный подросток Феоктистов, сохранились. Как сохранилась и память о событиях 80-летней давности у нынешних жильцов старинного особняка.

ДОМ МЕЩАНИНА ПЕРЕГУДОВА

В докладной записке в Комитет Государственной Безопасности при Совете Министров Союза ССР от 25 августа 1969 года указывается, что со слов Феоктистова место расстрела располагалось во дворе дома №66 на ул. Сакко и Ванцетти: « Как установлено в разговоре с близким другом К.П. Феоктистова..., ныне проживающим в Воронеже, этот же дом показывал ему Феоктистов, когда приезжал в Воронеж вскоре после окончания войны».

Этот дом и соседние – бывшая усадьба мещанина Перегудова. В разные годы в здании под номером 62 размещались магазин (1906) и кинозал «Гелиос» (1910). Вероятно, магазином оно было и в 1940-ых.

- По воспоминаниям Феоктистова, он несколько часов лежал затаившись в яме, - рассказал Владимир Размустов. – Через какое-то время фашист вернулся, чтобы проверить его. Убедился, что мальчишка мертв, и ушел. Костя дождался темноты, выбрался из воронки, переполз в соседнее здание, где нашел мусорный ящик и спрятался в нем от патруля. Так прошел еще день.

"В темноте ... пошел вниз в сторону реки, но вскоре почувствовал, что не добраться мне до нее этой ночью, сил не хватает, - пишет Константин Феоктистов в книге воспоминаний. - В каком-то саду забрался в кусты и уснул. Утром услышал голоса, показалось - немцы. Так целый день и просидел в кустах. Было жарко, хотелось пить, но вылезти из кустов не рискнул. Старался даже не шевелиться. Не дай бог сучок под ногой хрустнет. Откуда только терпенье взялось? Под вечер все стихло, ушли. Что они делали, почему там оказались, голову не ломал, да и не способен был в тот момент думать: принимал все как факт. Стемнело. Через какое-то время осторожно вылез из кустов. Опять заборы, калитки, и так в темноте добрался до реки. Снова переждал патрули и тихо, без всплесков, переплыл на левый берег. Перешел пойму и в первой же деревне (между Придачей и Отрожками) знаками попросил пить".

Юный разведчик смог перебраться к красноармейцам и передать важные наблюдения. В рапорте от 13 августа 1942 года говорится: «Возвратились из тыла противника 3 человека».

В госпитале установили, что пуля попала в подбородок и прошла через шею навылет. Ранение еще долго напоминало о себе: мешало говорить и глотать.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Накануне юбилейной даты мы вместе с Владимиром Размустовым прошли по маршруту юных разведчиков, реконструированному историком на основе документов:

- Неспешно по улице Мало-Смоленская от перекрестка с улицей Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова идти около 10 мин. У подростка-разведчика Константина Феоктистова это заняло ночь, день и половину следующей ночи. Зато выжил, воронежский характер! – говорит Размустов.

В первый раз такую историческую реконструкцию Размустов провел год назад. Постучал в дом №66, где происходили события 11 августа 1942 года. Сейчас особняк делят три владельца. Она из них – Ольга Петренко – пригласила экскурсантов во двор, показала место расстрела и рассказала, что ей известно о случае 80-летней давности.

Тот самый подвал. Со слов хозяйки, его глубина около трех метров. Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

- Нам показали и вход в тот самый подвал! Ольга Николаевна назвала имя врача Ковалевского, который жил в доме после войны. Не зная, что у меня в руках архивный документ с упоминанием этой фамилии. Так что все достоверно, подтверждается несколькими источниками, - подытожил Владимир Размустов.

Докладная записка в Комитет Государственной Безопасности при Совете Министров Союза ССР от 25 августа 1969 г. сообщает: «Яма образовалась от того, как пояснил нам житель этого дома Леонид Викторович Ковалевский, что бомба попала в то место, где был вход в погреб. Сейчас этот вход в погреб восстановлен».

Соседний дом, где раненый Феоктистов, провел первую ночь после расстрела. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Примечательно, что о военных событиях и ранении Феоктистов предпочитал молчать: прошлое разведчика в оккупированном Воронеже могло повредить карьере будущего космонавта. А, поскольку по возрасту на фронт он не подходил, то никто этой страницей биографии и не интересовался. Правда вскрылась через многие годы, когда о тех событиях уже известный космонавт Константин Феоктистов рассказал в интервью журналистам.