Игорь Артамонов: Фильм получился серьезным по смыслу, он заставляет задуматься

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в ходе рабочей поездки в Липецкую область вместе с губернатором Игорем Артамоновым посетил областной центр культуры и народного творчества, где состоялась премьера фильма «Звёзды из колодца». Он был создан в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России».

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Фильм снимался в Липецкой области, а его участниками стали непрофессиональные актеры. Многие из них тренируются в секциях самбо под руководством Сергея Гуляева. В кино он играет тренера.

В основе сюжета – история о мальчике Роме, который хочет победить в себе трусость. Летом он живет у бабушки под Задонском, где местные ребята вызывают его на кулачный бой, чтобы проверить характер. Рома от драки убегает. После он приходит в секцию самбо и говорит тренеру, что он трус и хочет научиться смелости. При этом папа у Ромы – офицер, он защищает Родину в зоне СВО. Мальчик очень гордится отцом и хочет быть таким же мужественным.

Тренер учит Рому не только боевым приемам, но воспитывает и силу духа. Рома ходит в походы, заботится о своих сестрёнках. Фильм длится всего 20 минут, но за это время зрители видят, как формируются характер мальчика. Рома выигрывает свой первый бой и сообщает об этом папе по телефону.

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Игорь Щёголев подчеркнул, что проект «Киноуроки в школах» играет важную роль в воспитании молодежи.

На просмотре присутствовали школьники, кадеты, юнармейцы, представители Росгвардии. После показа состоялось обсуждение. Зрители пообщались с главными героями фильма, режиссером-постановщиком и сценаристом Еленой Дубровской. Она отметила, что задача проекта «Киноуроки в школах России» – создать 99 детских кинокартин, формирующих нравственный, культурный и интеллектуальный потенциал учащихся.

«У нас очень талантливые дети, молодёжь. Фильм получился серьезным по смыслу, он заставляет задуматься. Это не просто кино о спорте, оно - о мужестве, о патриотизме, том, как преодолевать трудности и достигать успеха в жизни. Здорово, что дети узнают об этом на примере их сверстника. Порой это действует лучше наставлений взрослых», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.