Юрий Башмет в Воронеже: В нотах Ростроповича все было расписано цветными карандашами!

Юрий Башмет в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аншлаг собрали 5 октября на фестивале «Воронежская камерата» Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы». Музыканты исполнили произведения Грига, Моцарта, Ортис, Такемицу. Юрий Башмет признался, что ему доставляет удовольствие играть в Воронеже - в том числе из-за наших талантов, с которыми он постоянно работает.

- В Воронеже очень сильная школа преподавания музыки. У меня во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре много воронежских ребят. Ведь они не просто так попали, не по блату – по конкурсу! Соответственно, это говорит об уровне преподавания, - отметил Юрий Абрамович. - У вас сильная школа деревянных духовых инструментов, скрипичная, у меня и ваши виолончелисты есть, сейчас новая девочка кларнетистка пришла. Воронежская скрипачка Анастасия Тимошенко много лет была концертмейстером в этом оркестре…

Фото Натальи Коньшиной.

В тему того, что пятый фестиваль «Воронежская камерата» посвящен 95-летию Мстислава Ростроповича, Юрий Башмет вспомнил, как работал с маэстро.

- Ростропович - это целый мир, космос. В моей судьбе он сыграл огромную роль. Каждая встреча с ним - праздник, всегда весело, ярко. С ним жизнь ощущалась полноценно. В одном интервью меня спросили, почему я не играю «Дон Кихота» Штрауса. Это Симфоническая поэма для виолончели, альта и оркестра, в которой соло виолончели представляет Дон Кихота, а соло альта - Санчо Панса. И я ответил, что когда у меня будет достойный Дон Кихот (имея в виду Ростроповича, потому что я считаю, это как будто для него было написано), тогда я буду с удовольствием исполнять Санчо Панса. Ростропович был уже за рубежом, но продолжал внимательно следить за тем, что происходит в Москве. И когда мы с ним неожиданно увиделись в Милане, оказалось, что он знает об этом интервью, и он сказал «Ну давай найдем время». И мы определили срок. И в то же время мне позвонил знаменитый американский виолончелист Йо-Йо Ма и предложил сыграть «Дон Кихота» в Чикаго. Я сказал: «Я должен созвониться с Ростроповичем, потому что мы договорились, и первый раз это произведение я буду играть с ним». Я на следующий день позвонил Ростроповичу, и он ответил: «Йо-Йо Ма вообще хороший парень, заодно обыграешься!», - очень тепло вспомнил о маэстро Юрий Абрамович. - На сцене при том, что он на сто процентов отдается музыке, образной сфере, у него еще был четкий контроль за всем, что происходит. Когда мы играли квартет, вы бы видели его ноты! Все было расписано разноцветными карандашами за два такта до его виолончели - где заканчивается соло скрипки, где начинается соло альта. Ведь всякое может случиться, все живые люди, поэтому все время надо быть застрахованным, говорил он.

Башмет признался, что в карьере музыканта важен не только профессионализм, но и эмоции.

- Перед воронежскими зрителями приятно выступать. Вообще российская публика отличается от любой западной. Есть такая вещь, как музыкальная ответственность. Если в прошлый раз людям понравилось, и они пришли через несколько лет, ты понимаешь, они от тебя ждут уровень. Нельзя их разочаровывать, надо чем-то новым поражать и с полной отдачей. Вообще отличительная черта моих поклонников, это словами не передать: они - мои, а я – их!

Фестиваль «Воронежская камерата» продолжается, полную программу можно посмотреть здесь