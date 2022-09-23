Башмет, клавесинный дуэт, история Ростроповича: чем удивит зрителей фестиваль «Воронежская камерата»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В начале октября в столице Черноземья снова будет звучать все многообразие камерной музыки. С 3 по 9 октября в филармонии пройдет фестиваль «Воронежская камерата» - пятый по счету. Юбилейный форум посвятят 95-летию прославленного музыканта и почетного гражданина Воронежа Мстислава Ростроповича.

В программе сочинения различных стилей, жанров и направлений камерной музыки. Традиционно, кроме концертов, в программу войдет бесплатная образовательная часть - мастер-классы, выставки, лекции, творческие встречи. В частности, весь фестиваль в фойе филармонии можно посмотреть выставку «Мстислав Ростропович. Диалог с мастером: о музыке, событиях, эпохе». Она представит редкие архивные документы, фотографии, письма, афиши, программки. Экспозиция продлится до 31 октября.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

3 октября, 19.00 клавесинный дуэт A&A

Это единственный в России клавесинный дуэт. Солистки Анна Кискачи и Анастасия Антонова учились в ведущих вузах Москвы, Зальцбурга, Вены и Мюнхена у лучших профессоров, завоевали дипломы и премии крупнейших музыкальных конкурсов. Для воронежских меломанов они сыграют клавесинные истории пяти веков - любовные, безумные, правдивые и фантастические - от старинной пассакалии Люлли до жизнерадостной сонаты Моцарта, от игривых славянских танцев Дворжака до таинственной полифонии гравитационной пассакалии Лигети.

4 октября, 19.00 Александр Ключко (фортепиано)

Лауреат многочисленных российских и международных конкурсов пианистов Александр Ключко выступает в престижных концертных залах России и мира. Сотрудничает с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Евгения Светланова, Национальным филармоническим оркестром России, Симфоническим оркестром испанского радио и телевидения и другими коллективами.

5 октября, 19.00 камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

Коллективу, созданному выдающимся музыкантом Юрием Башметом, в этом году исполнилось 30 лет. За это время искусству «Солистов Москвы» рукоплескали ценители музыки в более 50 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. В разное время с ансамблем сотрудничали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Виктор Третьяков, Наталья Гутман, Максим Венгеров, Марио Брунелло, Сара Чанг и многие другие.

В программе, приуроченной к 30-летию коллектива, прозвучат как классические хиты (Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Эдварда Грига, «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта), так и премьерные сочинения современных авторов – Кузьмы Бодрова, Габриэлы Ортис, Ламберто Куртони, Тору Такэмицу.

6 октября, 19.00 дуэт баянистов SiBDUO - Александр Сироткин и Андрей Битюцких

В арсенале дуэта Александра Сироткина и Андрея Битюцких, зашифровавших в названии начальные буквы своих фамилий, а также место рождения дуэта – Сибирь, произведения мировой и русской классики, современная и эстрадная музыка, джаз и обработки народных мелодий. SiBDUO сотрудничает с симфоническими и камерными оркестрами, оркестрами русских народных инструментов, а также выдающимися солистами-инструменталистами.

7 октября запланирована бесплатная программа.

В 15.00 краевед Ольга Рудева проведет экскурсию по памятным местам, связанным с историей семьи Ростроповичей. Стартует она у здания филармонии и заканчивается там же.

В 17.00 в фойе филармонии пройдет встреча с исследователями династии Ростроповичей, в том числе, с воронежским историком, автором книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александром Акиньшиным.

В 18.00 в зале филармонии покажут фильм о Мстиславе Ростроповиче. Вход по бесплатным приглашениям, которые можно забрать в кассе филармонии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 октября, 18.00 Государственный квартет имени Бородина

Коллектив в составе Николая Саченко (первая скрипка), Сергея Ломовского (вторая скрипка), Игоря Найдина (альт), Владимира Бальшина (виолончель) – обладатель многочисленных госпремий, один из самых значительных российских струнных квартетов и один из старейших непрерывно выступающих камерных ансамблей мира.

Создание выдающегося ансамбля напрямую связано с именем Мстислава Ростроповича, так как он был одним из четверых участников первого состава. С первых лет квартет поражал разнообразием репертуара. Наряду с классическими квартетными опусами, музыканты практически сразу стали включать в свои программы произведения современных композиторов. Диски квартета вышли на фирмах Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Японии, Новой Зеландии, России и США. В сумме они включают более ста сочинений. Значительным достижением коллектива стала запись всех квартетов Бетховена на английской фирмe Chandos. За один из них «бородинцев» номинировали на премию Грэмми.

9 октября, 18.00 Закрытие фестиваля - опера-гала с участием солистов Центра оперного пения Галины Вишневской.

Руководителем Центра является дочь Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича Ольга. Выступят Юлия Ситникова (сопрано), Аиза Фазлиева (сопрано), Елизавета Вайслейб (меццо-сопрано), Николай Лизогубов (тенор), Георгий Синаревский (баритон). В программе прозвучат произведения Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Дмитрия Шостаковича.

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