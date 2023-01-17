Первый замминистра сельского хозяйства России и губернатор Липецкой области открыли детский сад с аграрным уклоном

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Новый детский сад открылся в Добром. Ленточку перерезали первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 99 детей, построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Проект детсада нестандартный, таких в России всего два. Здесь будут готовить детей к тому, чтобы переход из садика в школу прошёл с минимальной адаптацией. Для этого педагоги планируют применять так называемые STEM-технологии, которые предполагают всесторонне изучение окружающего мира с помощью различных развивающих наборов. В садике есть интерактивные панели, мультстудия, модули для экспериментов, конструкторы, макеты Солнечной системы, симуляторы звуков природы и многое другое. Оксана Лут отметила интересное архитектурное решение здания и хорошее оснащение групп, а также подход к развитию детей.

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«С точки зрения качества прекрасный объект», – подчеркнула первый замминистра и добавила, что Липецкая область является активным участником госпрограммы и демонстрирует хорошие показатели по её реализации. «На примере Липецкой области мы видим грамотный подход к реализации госпрограммы. Сёла развиваются комплексно. Продолжим поддерживать строительство нужных людям соцобъектов, дорог, чтобы у сельских жителей было всё необходимое и не хотелось никуда уезжать», – прокомментировала Оксана Лут.

Детский сад расположен в микрорайоне «Молодёжный», который считается перспективной развивающейся территорией села. Здесь уже построены и функционируют физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн. Возводятся социальное жильё, поликлиника. В планах на 2023 год – обустройство пешеходной зоны и строительство парка с зонами для отдыха и занятий спортом. Здесь же по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построили дома для врачей. Сегодня медики получили ключи от нового жилья. Квартиры с чистовой отделкой предоставлены им по договору соцнайма.

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«За небольшой период времени мы создали здесь микрорайон «под ключ» с развитой инфраструктурой, социальными учреждениями, комфортным жильём. Уверен, что с таким подходом мы успешно решим все задачи, которые перед нами ставит население», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Стоит отметить, что на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, в 2022 году в Липецкой области было перечислено 36 млн рублей. Средства были направлены на строительство 12 домов для работников АПК и соцсферы в Добровском, Добринском и Чаплыгинском районах.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.