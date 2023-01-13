Юрий Смышников: В театре всегда надо помнить, что второго дубля не будет!

Юрий Смышников в "Женитьбе". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Перед Новым годом в Воронежском театре драмы имени Кольцова поставили премьеру по Островскому. Режиссер Владимир Петров отдал дань грядущему юбилею писателя, который будет отмечать вся страна. «На всякого мудреца довольно простоты» получился добротным спектаклем - современным благодаря сценографии, но без купюр классического текста, каким грешат нынче многие творцы.

Об Островском и его актуальности в современных реалиях «Комсомолка» поговорила с актером Юрием Смышниковым, который играет в постановке Городулина. Смышников давно любим воронежской публикой, еще - со времен его первых крупных ролей начала 2000-х - Бориса в «Вечно живых» Розова, Зилова в «Утиной охоте». С тех пор в его творческой копилке весь классический репертуар, начиная с Чехова, Гоголя, Лермонтова - до Шекспира, Мольера, Бомарше, Уильямса, Уайлдера.

Чем хороша классика, отрицательные персонажи и ежедневная мантра «ту ли ты открыл дверь?» - в интервью Юрия «Комсомолке».

В роли Городулина в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОСТРОВСКИЙ ЗАТРАГИВАЛ НЕ «МЕСТЕЧКОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ, ПОЭТОМУ И АКТУАЛЕН ДО СИХ ПОР

- Юрий, как сказал режиссер, для него это пьеса, где нет ни одного положительного персонажа. Какие краски вы нашли в вашем герое?

- Любого человека нельзя писать одной краской, во всех нас есть все - в той или иной мере. И в Городулине есть черты, которые мне близки, а есть те - которые мне не присущи. Но тем и интереснее поработать над образом, в котором не все в полной мере тебе свойственно. Актеру всегда хочется выйти за рамки своей личности... При всех негативных качествах, Городулин, несмотря на высокий пост, – он такой «легкий». Он легко относится к жизни, он убежден, что знает все и про всех, а потому не усложняет эту жизнь, ибо, владея информацией, владеешь миром. Приверженец всего нового и большой ценитель красноречия - на это и покупает его главный герой Глумов. Кто-то бросил про него, что он либерал. Другой бы стал опровергать, а он три дня ездил по Петербургу и всем говорил, что он либерал. Игрался - ему просто слово понравилось. Он любит женщин, любит жизнь…

- Удивительно, что в спектакле при всей современной сценографии сохранен в первозданном виде Островский.

- Я, кстати, не очень люблю, когда классику пытаются некорректно осовременивать, используя при этом жаргонные слова, и, не дай бог, мат, делают прямые отсылки на одиозных современных деятелей, реалии политических событий. Мне кажется это абсолютно излишним - думать, что зритель глуп, не просвещен, и ему обязательно надо все объяснить, разжевать как первокласснику. Классические произведения тем и прекрасны, что в них все уже есть, надо только увидеть эти метафоры, обозначенные автором, и суметь перенести свои ассоциации на сегодняшний день. Ты будешь поражен, насколько это точно и актуально, и современно! Иногда доходит до апофеоза: когда начинают тексты менять - становятся соавторами классиков, дописывая бессмертные произведения. Это неправильно. В нашем спектакле Островский в чистом виде. И он прекрасен. Его не надо менять, дописывать или перефразировать. Потому это и классика – и на сегодняшний день она по-прежнему во всех красках отражает наше общество и конфликты, присущие ему! Все дело в том, что проблемы затрагивались не «местечковые» (как это часто бывает у современных драматургов), а глобальные, общечеловеческие. Поэтому и актуальна классика на все времена, и через 100 лет будет современна и злободневна! Несмотря на то, что меняется время, проблемы у людей, их взаимоотношения, страхи, пороки, ровно, как и любовь, сострадание и жертвенность, по сути, остаются теми же самыми.

В роли Городулина в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А вы в детстве любили классику? Часто мальчишки мало читают…

- Мне в этом смысле очень повезло с родителями! Мой папа, Анатолий Павлович, с раннего детства обожал читать и не представлял ни одного дня без книги, что в какой-то степени развило у него талант к писательству! На сегодняшний день выпущены две его книги - с прекрасной поэзией и прозой. Он член Союза писателей России. Когда ты растешь в такой атмосфере, где тебя окружает бесчисленное количество книг, ты не можешь быть другим. Отец с детства влюблял меня в литературу, формировал вкус. По-прежнему не могу читать на электронных носителях, для меня один из любимых запахов – это типографская краска книжных страниц.

В 90-Е УЖИН ОГРАНИЧИВАЛСЯ СТАКАНОМ СЕМЕЧЕК

- Как вообще так получилось, что сын военного пошел в актеры? Обычно в военных семьях мальчикам сам бог велел играть в войнушку и идти по тому же пути? Как вы так сломали стереотип? И папа не переживал? Не отговаривал, что это «несерьезно»?

- В моей семье по мужской линии действительно много военных: отец, дядя, братья. И мое желание стать актером, мягко говоря, не было восторженно встречено мужской половиной моей семьи. Потребовалось время, чтобы они поняли, что это мое, что я состоялся в этом ремесле. Но как я уже сказал выше – яблочко от яблони не далеко падает. В нашей жизни, несомненно, присутствует мистика и символизм. 24 февраля 1977 года я появился на свет, и именно в этот день в Воронежский театр драмы приехал Бобровский народный театр со спектаклем «Солдатская вдова», в котором одну из ролей исполнял мой папа. В антракте ему сообщили, что у него родился сын. Я появился на свет ровно в 19.00, в это время всегда начинается спектакль! Мне кажется, в этом есть некий символизм!

- Спустя 26 лет на сцене как оцениваете: правильно выбрали профессию? Были времена, когда жалели, что пошли в театр?

- Более четверти века я предан одному театру, и очень горжусь этим. Это как в жизни - жениться надо один раз и навсегда! За это время многое было. Я, рожденный в СССР, видел развал страны и уже в сознательном возрасте ощутил на себе все «прелести» лихих 90-х. Зарплату не платили по 4-5 месяцев, частенько приходилось между репетициями подрабатывать грузчиками, чтобы как-то выжить. Часто бывало, что студенческий ужин ограничивался стаканом семечек. Многие мои знакомые из творческой среды уходили в совершенно другие сферы деятельности - от криминала до водителей маршрутных такси. Во мне с детства воспитывали черты, которые, по мнению родителей, должны быть присущи настоящему мужчине: волю, терпение и характер. Убежден, что именно это мне и помогло не свернуть с выбранного пути. И еще я всегда считал, что сцена, Мельпомена - это женщина, и если ее предать, она тебе этого не простит.

В роли Ломахина в спектакле "Вишневый сад" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАЖДЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ВСТРЕЧАЮ С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ

- Не секрет, что театральная профессия о двух концах: с одной стороны -главные роли, успех и слава (к этому все стремятся), с другой - вечное «кушать подано». И вторых большинство. Многим так всю жизнь и приходится играть третьего зайца в пятом ряду. Вы сразу делали ставку на главные роли, не боялись, что придется погрязнуть во второстепенных?

- Я считаю, мне в жизни очень повезло на людей, учителей, которые встречались на моем пути! Особая глубокая признательность моему мастеру. Анатолий Васильевич Иванов, которого за глаза мы называли Батя, не только смог рассмотреть в парнишке из Боброва творческий потенциал, но планомерно вел меня в этой профессии, развивал способности, усиливал, укреплял в мастерстве, воспитывал чувство меры, вкуса. Именно благодаря ему я многого добился в этой профессии. Мы как артисты не можем быть уверенны, что режиссер непременно сделает ставку на тебя, при очередном распределении даст именно тебе главную роль. Но если в тебе есть огонь, энергетика, если тебе самому безумно интересно то, что ты делаешь на сцене, априори, это будет интересно зрителю! Режиссер не враг своему спектаклю, ему нужен зрительский успех! Скажу честно, если бы мне давали роли а-ля «Пойдемте играть в фанты, господа» или пресловутое «Кушать подано!», я бы не смог служить в театре, я нашел бы себя в другом деле, может, стал бы военным! У каждого человека на земле есть своя миссия, хочется верить, что я в своей не ошибся!

- Какие роли, по-вашему, вам удались?

- Каждая новая роль - это определенное испытание на прочность. Это вызов, с которым тебе надо не только справиться, но подчинить его себе, а в итоге победить! Я люблю побеждать, поэтому каждый творческий вызов в виде новой роли я встречаю с открытым забралом. Самые первые роли всегда вспоминаешь с любовью, но в то же время с двойственным ощущением. С позиции прожитых лет и приобретенного опыта, кажется, что сегодня ты сделал бы эти роли гораздо интереснее и многограннее. Одна из многих ролей, которая очень дорога мне, это роль Виктора Зилова в пьесе Вампилова «Утиная охота» в постановке Анатолия Иванова. Это последняя работа с мастером, вскоре после этого он покинул этот мир. Но мне запомнилось, как после премьеры в 2008 году мы вместе с ним стояли на сцене Дома актера и получали награды «События сезона»: он за лучший спектакль сезона «Утиная охота», а я - за лучшую мужскую роль в этом спектакле.

- Современную драматургию ругают за отсутствие глубины и сиюминутность. Но театр должен говорить о разном, в том числе и о сегодняшнем дне. Есть современные авторы, которые близки вам, героев которых хочется сыграть?

- Скажу честно их крайне мало. И это грустно. Сейчас я играю в пьесе талантливого драматурга Юрия Суходольского «Серафима». Умная, замечательная пьеса с хорошими диалогами, которая затрагивает, на мой взгляд, очень важную проблему - найти общие точки соприкосновения между людьми разных поколений, взглядов и приоритетов. Она отвечает на вопрос: что есть главное и ценное в отношении между людьми! Я счастлив, что мы знакомы с Юрием Суходольским, а после премьеры спектакля на нашей сцене стали еще и дружить семьями.

Юрий Смышников. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕ БОЙСЯ ВНУТРЕННЕ РАЗДЕТЬСЯ ПЕРЕД ПОЛНЫМ ЗАЛОМ

- По жизни вы очень обаятельный человек. Какого самого отрицательного персонажа играли? Или хотите сыграть? И насколько это будет через сопротивление? Или все же в обаятельном амплуа лучше существовать?

- Спасибо за комплемент! Наверное, в силу того, что так считали многие режиссеры, мне много приходилось в свое время играть положительных персонажей. Но признаюсь честно, для настоящего актера нет ничего более страшного, чем окостенение в одном амплуа, хотя я знал примеры артистов, которые весьма комфортно жили с этим. Но это точно не моя история. Обожаю выходить за рамки комфорта! Отрицательная роль - это подарок артисту, это невероятно богатая палитра, в которой приятно купаться. Я благодарен судьбе за встречу с режиссером Анатолием Слюсаренко, который доверил мне в свое время роль Тартюфа - квинтэссенцию человеческих пороков. Незабываемый опыт работы над ролью и невероятный успех спектакля. Для артиста не должно быть ролей на сопротивление, не надо обманывать себя, что ты кристально чист, в каждом человеке намешано много. Другой вопрос, что при работе над той или иной ролью необходимо достать из себя такие качества, которые скрыты очень глубоко, и ты никогда ими не пользовался. Надо не бояться внутренне раздеться перед полным залом, верить на 100 процентов в предлагаемые обстоятельства и быть честным пред зрителем, поверьте, они это оценят, за этим и идут в театр! И если судьба преподнесет еще подарок в виде отрицательной роли, я буду только счастлив!

- Актеры в начале карьеры грезят о Гамлете (женщины о Джульетте), потом – просто хотя бы сыграть в «Гамлете». О каком персонаже по прошествии 26 лет на сцене мечтаете вы? И почему?

- Честно говоря, никогда не хотел сыграть Гамлета! Есть масса других интересных персонажей, которых я уже сыграл, или же о каких думаю и желаю. У меня был опыт работы в спектакле «Гамлет» в постановке Владимира Петрова, которому я очень благодарен за интересный опыт и увлекательную совместную работу. Я сыграл в этом спектакле короля Клавдия… С Шекспиром у меня непростые отношения. Если, в моем понимании, не должно быть ролей на сопротивление, то авторы на сопротивление существуют. Из поэтических драматургов мне ближе Мольер. Но по большому счету, я все же тяготею к русской классике. Что касается мечты, кого бы мне хотелось сыграть на сцене театра, я часто говорил об этом в интервью, мое большое желание - воплотить образ Дон Кихота. К слову сказать, скоро наш театр приступает к работе над легендарным произведением Сервантеса, но, по слухам, я не попадаю в этот спектакль. Видимо, еще не пришло мое время, и мне еще посчастливится поработать над этим сложным, но очень интересным образом в будущем!

- Актеры часто любят рассказывать, как шутят друг над другом на сцене, стремясь «расколоть» в процессе игры. Бывали с вами такие случаи, когда приходилось с трудом выходить из положения? Вообще был «страшный сон артиста», когда вдруг забыл текст на сцене, никто не подсказывает и «о, боже, что делать»? Как выходили из положения? Какие курьезы бывают вообще? Приходилось выходить за заболевшего артиста, чью роль вы знает «так сяк»? Что помогает в такие моменты?

- Конечно! Ситуации на сцене бывают разные, к которым невозможно подготовиться заранее. Если вспоминать все случаи - от забавных до граничащих с трагизмом - можно написать отдельную книгу. Мы все живые люди и, безусловно, были моменты, когда или у тебя, или у партнера, что называется, перед глазами «Белый лист», забыл слова. Если это поэзия, как у Шекспира или Мольера, честно говоря, проблема. Стихи - это рифма, причем твоя последняя строчка может служить рифмой для текста партнера, поэтому лучший способ себя подстраховать, это - знать не только свой текст, но и текст партнера, много раз выручало. Что касается прозы, там несколько проще, можно попытаться сиюминутно перефразировать классика, если понимаешь суть и действие. Иногда это даже забавно выходит, внося в конкретный спектакль живую ноту и вызывая новые эмоции у партнера. Вспоминая спектакль «Гамлет», мы стоим на сцене с королевой, и забегает персонаж, у которого должен быть текст: «Послы благополучно, государь, вернулись из Норвегии…» Актер, исполняющий эту роль, замешкался за кулисами, заторопился, наконец, выскочил, но в волнении забыл текст. Молчать нельзя, поэтому он выпалил: «Там это, но об этом после». И ушел… У королевы от смеха свело челюсти, она не могла говорить, уткнувшись мне в грудь, ее трясло. Два посла, которые выходили сразу после этих слов, так же появились с перекошенными от смеха лицами и едва могли говорить…

Юрий Смышников. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МОЖЕШЬ НЕ ИГРАТЬ - НЕ ИГРАЙ

- Чему научила в профессиональном плане пандемия? Когда не игрались спектакли? Знаете, как у музыкантов: две недели не подходишь к инструменту - техника теряется…

- Согласен на 100 процентов. Для меня даже отпуск в пару месяцев - это катастрофа. Приходишь в конце лета в театр, выходишь на сцену, чтобы вспомнить тот или иной спектакль, и с ужасом понимаешь, что нужно какое-то время, чтобы «встать на рельсы». Поэтому зная это, даже в отпуске стараешься прибывать в непрерывном тренинге, примеряешь на себя разные маски, разыгрываешь близких, дурачишься, поешь на гитаре, читаешь стихи семье… Главный вывод в профессиональном плане после пандемии - всегда держать себя в тонусе, несмотря ни на что! А еще я убедился в том, что спектакли в режиме онлайн можно полноценно воспринимать только в двух форматах: небольшой рекламный ролик, чтобы заинтриговать зрителя и мотивировать на поход в театр, либо смотреть запись спектакля с актерами, которых уже нет. Театр - это живое искусство, это общение, диалог со зрителем.

- Сколько вообще можете просуществовать без театра?

- Через неделю после начала отпуска безумно хочется обратно на сцену. Но честно говоря, даже во время театрального сезона с августа по июль, дольше двух дней без того чтобы не выйти на сцену, чтобы прожить чью-то жизнь, которая со временем становится частью тебя, крайне сложно. Обмен энергетикой с залом, боль, любовь и счастье - это тот адреналин, без которого ты уже не можешь.

- Ваш сын Севастьян пошел по вашим стопам. Отговаривали? Как у него успехи? Приглашает на премьеры?

- Зная все подводные камни профессии, то, насколько она может быть неблагодарна, непредсказуемость и зависимость артиста от случая, в глубине души мы с женой желали, чтобы сын стал, как мама врачом. Но, с другой стороны, я не раз видел в жизни искалеченные судьбы детей, которым родители из благих побуждений и собственных амбиций не давали никакого выбора, настаивали на обучении в престижных вузах, чтобы они обрели «хлебные», высокооплачиваемые должности. Сделало ли это счастливыми детей? Не уверен. Достаточно посмотреть в их глаза... В нашей жизни далеко не все измеряется деньгами. Прежде всего, ты должен быть счастлив, занимаясь любимым делом, каждый день испытывать непреодолимое желание бежать на любимую работу. Поэтому, когда Сева решил поступать в театральную школу Олега Табакова, конечно, мы не стали препятствовать, напротив, я помогал ему подготовить вступительную программу. Единственное, о чем мы с ним договорились сразу, если он в течении года (а поступал он после 9-го класса) почувствует, что это не его путь, мы забираем документы, он возвращается в 10-й класс, оканчивает школу и сам решает, кем он хочет быть в этой жизни. Но этого, к счастью, не произошло, он по-хорошему заболел театром, уже на 4-м курсе поставил спектакль в театральной школе по произведению Леонида Андреева, что было впервые за историю театрального колледжа, чтобы студент примерил на себя роль режиссера. Творческое дарование, врожденное упорство, отточенное за 10 лет занятий бально-спортивными танцами, а также невероятная работоспособность в итоге заставили обратить на себя внимание нынешнего художественного руководителя театра Олега Табакова - Владимира Машкова, и он пригласил его на работу в легендарный театр Табакова. Практически в первый год службы в театре ему доверили роль Бумбараша в спектакле «Страсти по Бумбарашу», с которой он прекрасно справился, и на сегодняшний день спектакль идет при полных аншлагах. Пошел третий год его службы в театре Табакова и в послужном списке у Севы уже восемь спектаклей. Сейчас он репетируют пьесу по рассказам Шукшина и параллельно приступает к новому спектаклю «Смертельный номер» в постановке Владимира Машкова. Недавно снялся в фильме Кончаловского, где исполнил роль Феликса Юсупова.

- Чему вы у него учитесь?

- Он спешит жить! Хочет как можно больше успеть узнать и сделать в этой жизни. Это вызывает уважение и восхищение, и я искренне желаю ему не терять этого задора и творческого азарта. Я искренне горжусь сыном и стараюсь не пропускать ни одной премьеры с его участием.

- Какие советы, напутствия можете дать начинающим актерам?

- Начиная с первого года моего обучения в институте искусств, наш мастер Анатолий Иванов каждый день задавал мне и моим однокурсникам один и тот же вопрос: «Вы уверены, что открыли нужную вам дверь?» С опытом службы в театре я в полной мере осознаю важность этого простого вопроса! Те, кто мечтает посвятить свою жизнь театру, обязаны задавать его себе сотни раз! Про писателей говорят «Если можешь не писать, не пиши». То же самое в полной мере относится и к нашему ремеслу - можешь не играть, не играй. Ты должен ежедневно, ежечасно испытывать непреодолимое желание выходить на сцену. Театр - это искусство одного дубля, ты вышел на сцену, и твоя жизнь начинается после третьего звонка и заканчивается поклоном! С первой секунды ты обязан быть честен с собой, с партнером, со зрителем. Второго дубля не будет. Аплодисменты нужно заслужить!

В роли Клавдия в "Гамлете". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Юрий Смышников окончил Воронежскую академию искусств в 1998 году, в труппе драмтеатра - с 1996 года. Лауреат областного конкурса «Итоги сезона 2008/2009» за роль Зилова в спектакле «Утиная охота» Вампилова, лауреат ХХIХ международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» за роль Тартюфа в спектакле «Тартюф» Мольера, лауреат областного конкурса «Браво 2016/2017» в номинации «Актер сезона» за роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад» Чехова. Заслуженный артист Воронежской области (2017).