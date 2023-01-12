Более 17 тысяч обращений от жителей региона поступили в общественные приемные «Единой России» в 2022 году

Фото- пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

По итогам 2022 года в региональную общественную приемную «Единой России» и местные партийные приемные в районах поступило 17 760 обращений от жителей области.

Чаще всего воронежцы задавали вопросы, связанные с социальным обеспечением, ЖКХ, сферой образования и финансово-экономической направленности.

Обращения воронежцев рассматривали депутаты «Единой России» всех уровней, сенаторы РФ, а также представители органов власти и специалисты профильных ведомств и организаций.

64 % обращений получили положительное решение, остальные находятся на контроле сотрудников приемной до окончательного решения.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что партия в регионе максимально оперативно реагирует на все обращения, которые поступают через приемные граждан, чтобы ни один житель области не остался без поддержки.

«Отмечу, что роль партийных приёмных постепенно трансформируется. На их базе работают центры правовой поддержки беженцев, «горячие линии». Приёмные активно подключились к помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Они принимают участие в сборе гуманитарной помощи, оказанию поддержки участникам СВО и их семьям. Также приемные «Единой России» объединяют общественных активистов, готовых помогать и участвовать в помощи людям. На базе приёмных открываются штабы общественной поддержки партии, создаются центры объединения гражданских инициатив»,- подчеркнул Владимир Нетёсов.

Со своей стороны руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Марина Андрейчук отметила, что на площадках приемных проводятся обучающие семинары и вебинары для воронежцев по самым актуальным темам, ведется просветительская и разъяснительная работа, вошли в традиционную практику тематические недели с приглашением представителей исполнительной власти и организаций-партнеров:

«Наша задача – оказывать людям эффективную поддержку, ведь они привыкли видеть в сотрудниках общественных приемных «Единой России» своих надежных помощников».

Добавим, воронежцы могут обратиться в региональную общественную приемную партии любым удобным способом:

- на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru

- оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»

- через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм

- почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)

- оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).