Последние новости Воронежа на 30 сентября 2022 года: проигрыш «Факела», перекрытие центра и отключение фонтанов

Все фонтаны Воронежа отключат 3 октября. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В центре Воронежа на полдня перекроют движение из-за патриотической акции «Мы вместе!». Мероприятие приурочено к принятию в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Горожане отпразднуют это решение 30 сентября в 13.00 на Советской площади. Из-за акции в пятницу с 8.00 до 16.30 перекроют движение транспорта по улицам Театральной, 25 Октября, художника Бучкури и Орджоникидзе. Кроме того, уже накануне в этом районе запретили парковку.

В Воронеже завершается сезон фонтанов. 30 сентября в последний раз можно полюбоваться на струи воды в Кольцовском сквере и на проспекте Революции. В выходные еще будут работать водные объекты в парках. Сухой фонтан на Советской площади действует с 10.30 до 22.00 с небольшими техническими перерывами. В «Орленке» - c 10.00 до 23.00, в Петровском сквере с 9.00 до 21.00, а в Воронежском центральном парке с 9.30 до 21.00, на площади Победы - с 10.30 до 22.00 без перерывов. 3 октября все фонтаны Воронежа отключат.

Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» выставило на продажу 14 автобусов «Нефаз» большого класса 2014 года выпуска. В пресс-службе мэрии уточнили: решение связано с невозможностью ремонтировать технику из-за действующих экономических санкций. Автобусы приобретали в рамках обновления автопарка предприятия по итогам конкурсных процедур. Однако указать при закупке желаемую марку было невозможно. Как оказалось, техника имеет конструктивные особенности, из-за которых газовое оборудование преждевременно выходит из строя. Последние несколько лет транспорт не эксплуатировался. Невозможность восстановить его стала причиной продажи.

Бывший глава администрации Ольховатского района Иван Резник погиб в ДТП. Авария случилась 29 сентября около 12.00 на трассе «Ольховатка - Караяшник - Юрасовка». Столкнулись три машины: «Нива», «Газель» и «Киа-Рио». По предварительным данным, 65-летний Иван Резник на ВАЗе выехал на встречную полосу, там произошло столкновение с «Газелью», а потом - с «Киа Рио». Мужчина погиб на месте, а 29-летний водитель «Киа» и его 50-летняя пассажирка попали в больницу с травмами. ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Воронежский «Факел» проиграл домашний матч самарским «Крыльям Советов». Гости сумели забить гол уже на шестой минуте. «Огнеопасные» весь оставшийся матч безуспешно пытались отыграться. Особой остроты у ворот самарцев при этом создать не удалось – 0:1. В итоге «Факел» занимает в своей группе Кубка России последнее четвертое место. Скорее всего, воронежская команда потеряет все шансы на продолжение борьбы в этом турнире уже в следующем матче.