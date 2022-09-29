Воронежский «Факел» проиграл в Кубке домашний матч самарским «Крыльям Советов»

В Кубке "Факел" пока не забил ни одного мяча и проиграл все три матча. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» в очередной раз выставил на Кубок практически дублирующий состав. На поле впервые в этом сезоне, пусть и во втором тайме, вышел, к примеру, Никита Ершов.

Самарцы отнеслись к игре серьезнее. Состав у них был солиднее. Поэтому гол уже на шестой минуте забитый гостями, неожиданным не стал. Владимир Хубулов, казалось, закопался с мячом на правом фланге штрафной. Однако сумел обхитрить трех оппонентов и выкатил мяч легионеру «Крыльев» Чирковичу. Александр хладнокровно «расстрелял» Городового.

«Факел» весь оставшийся матч безуспешно пытался отыграться. Особой остроты у ворот самарцев при этом создать не удалось – 0:1.

В итоге «Факел» занимает в своей группе Кубка России последнее четвертое место с красноречивой разницей мячей 0:6. Скорее всего, воронежская команда потеряет все шансы на продолжение борьбы в этом турнире уже в следующем матче.

Однако куда более важным для «Факела» будет домашняя игра с московским «Торпедо» 2 октября. Победа в ней дает возможность уйти из зоны стыковых матчей, а поражение сильно приближает к прямому вылету из Премьер-лиги. Битва аутсайдеров начнется в 14.00.