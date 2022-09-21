Последние новости Воронежа на 21 сентября 2022 года: отравленные собаки и приостановление троллейбусного маршрута

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жительницу Воронежа Ларису Косцову могут лишить членства в партии «Единая Россия» за отравление бродячих собак. В полицию направлено обращение с просьбой провести детальную проверку. Информацию о том, что женщина кормит животных колбасой с отравой, местные жители распространили в социальных сетях. По их словам, от рук Косцовой погибло минимум пять собак. Если эти сведение подтвердятся, ее исключат из партии.

Временно приостановили движение троллейбуса №11 «ВАСО – Северо-восточный район (остановка «Школа») в Воронеже. Об этом сообщили в городской администрации. Такая мера потребовалась из-за аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе на Циолковского, которые проводит «РВК-Воронеж». Троллейбусы пустят на линию, когда работы полностью завершат. Ресурсоснабжающая организация намерена это сделать до 22 сентября.

До 20 декабря под стражей останется бывший депутат Воронежской облдумы Андрей Хабаров. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского райсуда. По предварительным данным, бывшему народному избраннику вменяют в вину два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Андрей Хабаров был избран в облдуму в 2020 году. Он баллотировался по Верхнехавскому избирательному округу №15. Затем занимал место заместителя председателя Комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия.

Миша Гребенщиков обвинил воронежский хор в пошлости, а те ответили ему булками. Мини-скандал образовался в соцсетях после празднования Дня города. Эстрадный хор Fermata поздравил родину песней про Воронеж в своем аккаунте. Неожиданно на видео забрел Михаил Гребенщиков и разнес его в комментариях в пух и прах. Он отметил, что песня написана в стилистике давнего прошлого и отдает нафталиновым провинциализмом. Худрук коллектива Юлия Булавинцева в долгу не осталась и припомнила Гребенщикову «мои батоны, они же булки», мол, не ему судить о текстах. Более того, хор тут же записал небольшое видео с выпечкой, кидая плюшки в объектив.