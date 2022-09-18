Воронежцы сообщили об отравлении пяти собак в районе улицы Гастелло

Отравление попало на запись камер видеонаблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежцы сообщили об отравлении пяти собак на улицах Гастелло, Дуговая и Казакова. Яд подмешали в колбасу. Причем, погибли домашние собаки. По информации одной из местных жительниц, отравление попало на запись камер видеонаблюдения. Информация об этом появилась в городском паблике «Мой и Твой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 17 сентября.

По словам автора поста, на записи видно, как одна из местных жительниц угощает собак кусками колбасы, после чего животные начинают биться в конвульсиях. В первый раз убийство собак произошло 3 сентября. Когда автор ролика во второй раз заметила, как женщина разбрасывает отраву, она попыталась остановить ее. Однако отравительница распылила газовый баллончик и убежала. На месте валялась колбаса с тремя таблетками.

Автор ролика добавила, что женщина уже не в первый раз травит собак, однако привлечь ее к ответственность не удается. В полицию неоднократно писали заявления, но безрезультатно.