Владимир Спиваков в Воронеже: Талант никуда не спрячешь

Владимир Спиваков в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 сентября в Воронеже прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Маэстро с коллективом были на гастролях в Воронеже четыре года назад. Публика так соскучилась, что все билеты разобрали за две недели до выступления. Зрители даже сидели на сцене позади музыкантов. Два «биса» и множество криков «браво».

Перед концертом маэстро рассказал, как относится к конкуренции, современным композиторам и юным дарованиям.

- Владимир Теодорович, когда вы слушаете выступление других дирижеров, у вас внутри просыпается соревновательный момент, некая конкуренция, что могу лучше? Или вы уже всем все доказали, включая себя? – поинтересовалась «Комсомолка» у дирижера.

- Себе-то ничего не доказывал особенно. Насчет конкуренции… мало слушаю других дирижеров. Я воспитан на примерах таких великих людей, каким подобных сегодня нет, - Леонард Бернстайн, с которым я играл, Карло Мария Джулини - гениальный дирижер, Клаудио Аббадо - крупнейшие фигуры, у них я учился, играл с ними, подружился. Юджин Орманди в Филадельфии после концерта мне подарил транскрипцию хоральных прелюдий Баха, которую он сам сделал для камерного оркестра. Мы играем ее иногда.

- Бернстайн подарил вам свою дирижерскую палочку, вы с ней приехали?

- Сегодня не с ней. Берегу ее. Он сам ее очень много клеил – нижнюю часть. От большого количества движений она иногда распадалась. Я ее берегу.

- Современных композиторов играете? Вы в одном интервью сказали, что время ХХ-го века выбрало Шостаковича и Шнитке. А ХХI век кого выбирает?

- Играем. У нас тоже есть ряд современных композиторов. Но чтобы ответить на это вопрос, надо прожить еще лет 20, чтобы сказать, что это время выбрало, например, Мартынова. Конечно, с такими фигурами, как Шостакович, трудно сравниться. Можно вспомнить, что он во сне написал часть 5-й симфонии, утром до завтрака побежал к фортепиано и записал всю партитуру. Таких людей очень мало.

Владимир Спиваков в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Каково управлять с коллективом, в котором собраны лучшие музыканты? Это накладывает ответственность?

- Безусловно. Я должен готовиться к репетициям, и готовлюсь задолго до того, как мы приступим к работе. Например, чтобы играть симфонию Скрябина я готовлюсь летом - два месяца. Или когда записывали оперу «Евгений Онегин» Чайковского, я готовился целый год. Я пишу аппликатуру оркестру, штрихи, которые являются помощью музыке: штрихи - это не чтобы легче было играть, а чтобы смыслы выявить, что там заложено - это меняет весь контекст. Это бесконечное погружение в автора, каждый раз, даже когда играешь сочинение знакомое, все равно возникает что-то новое, свежие идеи… Но самое главное - что у нас чудесные отношения человеческие. Об этом можно мечтать.

- Вам важно создавать атмосферу?

- Это самое главное. Только с любовью можно достичь действительно большого результата. Это не слова - чистая правда. Правда жизни!

Владимир Спиваков в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Как отбирают музыкантов в оркестр?

- Помимо игры у нас собеседование, которое проводит директор, он психолог, чувствует людей. Чтобы в этот здоровый коллектив пришел такой же человек. Все разные, но у нас все поворачиваются своими хорошими чертами.

- Вы не только выступаете, но и ведете общественную деятельность. Ваш благотворительный фонд поддерживает молодых исполнителей. Кто сейчас вызывает интерес? За кем из них сейчас следите?

- Достаточно назвать два имени, которые сейчас светят ярко-ярко. Даниэль Лозакович. Единственный конкурс, в котором он принял участие в Уфе, носит мое имя. Мы записали с ним пластинку на Deutsche Grammophon, самой крупной звукозаписывающей фирма. Попасть туда просто невозможно - ни за блат, ни за деньги. Работает только качество – класс игры. И он туда попал. И вторая - девочка, Мария Дуэньяс, испанская скрипачка, которую я веду с 11 лет. Она безоговорчно победила на всех возможных конкурсах, включая последний конкурс Иегуди Менухина в Америке, который проходил в Ричмонде. Тоже яркая потрясающая звезда. Ну и наши дети, которым мы помогаем. Например, Иван Бессонов. Многие сейчас работают в лучших оркестрах. С пожизненными контрактами, например, в Концертгебау. Никто не пропадает. У нас есть фестиваль «Москва собирает друзей», будет концерт 1 октября в День музыки. Выступают «Виртуозы Москвы» с молодыми дарованиями. Это для них очень важно, мы серьезно репетируем. Приедет девочка из Словении. Будущая звездочка. Выиграла Гран-при на конкурсе в Омске - онлайн из-за пандемии, но все равно то, что неоспоримо, - никуда не денется. Талант никуда не спрячешь.