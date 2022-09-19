В Воронеже на концерте Владимира Спивакова зрители сидели даже на сцене

Владимир Спиваков с оркестром в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Легкий как бабочка. Взмах, другой - дирижирует будто порхает. 18 сентября в воронежском театре оперы и балета выступил с Национальным филармоническим оркестром России Владимир Спиваков. Маэстро приезжает в Воронеж нечасто (до этого коллектив гастролировал в нашем городе осенью 2018 года). Неудивительно, что билеты закончились еще за две недели до выступления. В итоге, зрители сидели даже на приставных стульях на сцене! Владимир Теодорович разрешает, признался представитель коллектива, - главное, чтобы не мешали! Никто не мешал, сидели, не шелохнувшись: маэстро умеет создавать атмосферу. И не только на сцене и в зале, но и в коллективе.

Владимир Спиваков с оркестром в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У нас семейная атмосфера, диктатуры нет. Маэстро очень человечный, все на позитивной волне - в стиле подсказки, а не строгих наставлений. Мы улавливаем с полуслова и полувзгляда, - рассказал солист Андрей Михайловский, играющий на кларнете. Его поддержал Кирилл Солдатов, исполняющий в программе партию трубы и флюгергорна.

- Я познакомился со Спиваковым в восемь лет. Он мне как второй папа. По сей день авторитет. В мире музыки и не только. Могу спросить совет. Это важно для музыканта, который хочет расти и дальше развиваться. Важно иметь такого наставника, который будет воспитывать. Рабочая атмосфера у нас потрясающая. У меня это первое место работы. И ничего не хочется менять. Большое счастье работать и музицировать с таким маэстро, - добавил Кирилл Солдатов. - Играть в таком оркестре всегда супер ответственность. Взял планку, надо как минимум удержать, а потом еще и поднимать.

Андрей Михайловский и Кирилл Солдатов. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оркестр приготовил для воронежцев в первом отделении «моцартиану»: увертюру к опере «Милосердие Тита», Концерт № 4 для валторны с оркестром в переложении для флюгельгорна с оркестром и Концерт для кларнета с оркестром. А во втором – произведения Беллини, Арбана, Верди, Басси, Хименеса.

- Росторопович говорил, что когда играет Моцарта, чувствует себя голым. И у меня такое же ощущение по поводу Моцарта. Любое отклонение, любая шероховатость слышна - абсолютно прозрачная музыка. А у меня двойная ответственность: играю переложение для флюгергорна, потому что в оригинале это произведение написано для валторны, - отметил Кирилл Солдатов.

Зрители сидели даже на сцене позади оркестра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские зрители были в таком восторге, что браво кричали уже после первого отделения. В финале программы оркестр исполнил пару бисов: «десерт» же должен быть, сказал Владимир Спиваков.

Мнение маэстро о конкуренции, современных композиторах и юных дарованиях читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Владимир Спиваков с оркестром в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ