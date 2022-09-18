Воронежский «Факел» сыграл с «Сочи» на выезде вничью

"Факел" в меньшинстве выгрыз очень важную ничью. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Выездной матч «Факела» с «Сочи», ставший первым для наставника воронежцев Дмитрия Пятибратова в должности главного тренера без приставки и.о., начался очень интересно. Уже на пятой минуте воронежцы классно разыграли угловой. Нападающий Георгий Гонгадзе ударил, подключившийся к атаке защитник Евгений Морозов подправил мяч пяткой – 1:0. Впрочем, футболисты «Факела» радовались недолго. Уже на 11 минуте игроки «Сочи» разыграли классную комбинацию. После паса с правого фланга заслуженный эквадорец России Кристиан Нобоа послал мяч уже в пустые ворота – 1:1.

А вот дальше игра поскучнела. Шла борьба, борьба и еще раз борьба. Из опасных моментов можно вспомнить только удар нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе – мяч в классном прыжке перевел на угловой вратарь «Факела» Илья Свинов. Первый тайм завершился ничьей.

Во втором тайме игра была тоже скучной, пока на замену не вышел нападающий «Факела» Матвей Ивахнов. Буквально за несколько минут он ухитрился получить за грубые нарушения две желтые карточки. И на 71 минуте «Факел» остался в меньшинстве. Однако игроки обороны воронежской команды сыграли на отлично. Было лишь два опасных момента. Евгений Шляков нерасчетливо сбросил грудью мяч Свинову, но Илья сумел помешать Нобоа ударить головой. А потом был удар вышедшего на замену Жоаузиньо. И снова Свинов выручил. 1:1 – «Факел» получил первое очко и в впервые в этом чемпионате не дал «Сочи» победить в домашнем матче.

«Факел» набрал восемь очков. И догнал «Химки», но остался на 14 месте, потому что у подмосковного клуба больше побед – две против одной.

Следующую игру «Факел» сыграет в Воронеже против «Крыльев Советов» в Кубке 29 сентября. Матч начнется в 17.30. Ну а 2 октября «Факел» ждет игра с московским «Торпедо», идущим на последнем 16 месте, которая многое решит в борьбе за выживание в Премьер-лиге. Эта игра начнется в 14.00.

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