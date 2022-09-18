Дмитрия Пятибратова утвердили в должности главного тренера воронежского «Факела»

Дмитрий Пятибратов руководил командой после ухода Олега Василенко Фото: с сайта ФК "Факел"

Дмитрий Пятибратов официально стал главным тренеров «Факела». Ранее он работал, как «исполняющий обязанности», а теперь утвержден в должности. Об этом сообщили в телеграм-канале ФК «Факел» в воскресенье, 18 сентября.

Там напомнили, что Дмитрий Пятибратов работает в тренерском штабе первой команды клуба с октября 2020 года.

После поражения от «Пари НН» пост главного тренера «Факела» покинул Олег Василенко. Руководство командой перешло к его помощнику Дмитрию Пятибратову. При нем «Факел» одержал первую победу в Премьер-лиге в домашнем матче с московским «Локомотивом». При этом СМИ предполагали, что роль наставника в конечном итоге достанется не Пятибратову, а 2-кратному чемпиону Португалии в составе «Бенфики» и «Порту» Сергею Юрану.