Губернатор Александр Гусев поручил кормить воронежских школьников органическими продуктами

фото_архив КП

Губернатор Александр Гусев поручил частично организовать бесплатное питание детей органическими продуктами, производимыми компаниями Воронежской области. Об этом написали в телеграм-канале Правительства региона 15 сентября.

Глава области отметил, что место зарубежных компаний всегда могут занять наши, отечественные.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

— Я думаю, часть того импорта, который считался органическим, не всегда, возможно, такой была. Просто [называлась ей] из-за раскрученности и хорошей упаковки. Мы вполне можем занять это место сейчас, этот период нужно использовать. И как мы и договаривались: нужно посмотреть и оценить затраты, чтобы мы могли такие (воронежские органические) продукты направлять на питание детей в школы и детские сады, – пояснил Александр Гусев.

Напомним, в 2022 году в бюджете области предусмотрели увеличение прямой поддержки АПК. Почти 230 млн направят фермерам на закупку сельхозтехники воронежского производства, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и благоустройство сел. И порядка 30 млн рублей выделили на геномную оценку крупного рогатого скота и биологизацию земли. Благодаря выделенным средствам аграрии создадут и запустят базу данных по родословным и генетической информации КРС. Такая работа поможет ускорить селекцию и вывести новые породы взамен тех, что привозили из-за рубежа.

Ирина Шабанова