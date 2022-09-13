Александр Гусев: «В Воронежской области разработают систему геномной оценки племенной ценности скота»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Известно, что основа племенного животноводства — это селекция. Необходимо повышать экономическую эффективность разведения крупного рогатого скота, чтобы у жителей Воронежской области была возможность покупать местную продукцию «без химии». А для этого требуется развивать научный потенциал в регионе.

На эти цели власти выделят почти 30 млн рублей. Поддержал инициативу и согласовал направление средств «на науку» губернатор Александр Гусев. Этой новостью он поделился в своем телеграм-канале 13 сентября.

Глава региона уточнил, что деньги пойдут на геномную оценку крупного рогатого скота и биологизацию земли.

– За этими сложными терминами кроются довольно понятные вещи. Во-первых, аграрии создадут и запустят базу данных по родословным и генетической информации КРС. Это ускорит селекцию и поможет вывести новые породы — взамен тех, что привозили из-за рубежа. Во-вторых, найдём методы, чтобы уже через 5 лет сразу на треть снизить нагрузку почвы пестицидами и при этом повысить их плодородие, – поделился с жителями региона губернатор.

Также он сообщил, что в 2022 году в бюджете предусмотрели увеличение прямой поддержки АПК. Почти 230 млн направят фермерам на закупку сельхозтехники воронежского производства, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и благоустройство сел.

фото: архив КП

Ирина Шабанова