Николай Дроздов в Воронеже: Удивительно, что у вас кто-то догадался установить фашистским солдатам памятник

Николай Дроздов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 сентября почетным гостем 12-го фестиваля «Город-сад» стал легендарный ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов. Известный биолог целый час отвечал на вопросы воронежцев и рассказал, что с удовольствием приехал в столицу Черноземья.

- Для меня приятно побывать в Воронеже - городе-герое (герое воинской славы, - ред.). История Великой Отечественной войны очень много значит для меня. Мы на самом деле тогда воевали не с Германией, а с объединенной Европой. Армии стран, которые были захвачены фашистами, - они все пошли против нас с большим удовольствием. Под Воронежем как раз воевала венгерская армия и итальянская. А у нас отпор давали все наши народы в едином порыве. Но Воронеж - город-герой - не сдал левобережье, не позволил переправиться фашистам через реку на другой берег. И выбил венгров с воронежской земли, когда наша армия пошла в наступление. Фашисты дико сопротивлялись, но были разгромлены. Мне конечно, удивительно, что кто-то под Воронежем догадался поставить зверствовавшим здесь фашистским солдатам памятник, - посетовал Николай Николаевич. - Сейчас в Европе сносят мемориалы русским солдатам, которые освободили их от фашистов. Хорошо, что у вас попытки увековечить память захватчиков не увенчались успехом…

ПРОТИВ ЦИРКОВ С ЖИВОТНЫМИ ВЫСТУПАЮТ НЕГРАМОТНЫЕ

Известный биолог признался, что ему нравится, что в Воронеже есть прекрасный заповедник имени Пескова и замечательный зоопарк (кстати, на встрече в парке "Алые паруса" Николай Николаевич включил воронежский заповедник в ТОП-3 мест, которые нужно посетить в нашей стране, вместе с озером Байкал и Окским заповедником).

- Против зоопарков и цирков выступают не очень образованные - те, кто не бывал в зоопарках, не изучал животных. Зоопарк все воспринимают как развлекательное учреждение, где можно «потыкать пальчиком» в медведя, подразнить обезьяну. На самом деле зоопарки - научно-просветительские природоохранные учреждения. В них продолжительность жизни животных в два-три раза длиннее, чем в дикой природе. В зоопарках животных лечат от болезней, паразитов, там нет голода, спасают от жары и холода, звери не погибают от зубов хищников - в зоопарках исключены многие факторы преждевременной гибели животных, - сказал Николай Дроздов. - Известный зоолог и натуралист Джеральд Даррелл, написавший много книг о животных, основавший на острове Джерси частный зоопарк, чтобы спасти вымирающие виды, основатель фонда охраны дикой природы вспоминал, как однажды в Африке поймал толстого лори, это редкая разновидность приматов. И какая-то проходящая мимо дама стала возмущаться, мол, им тут хорошо, а вы везете его в тюрьму. В ответ писатель сказал, что освобождает животное от множества бед, которые мешают ему жить, - на ее глазах удалил из-за уха несколько присосавшихся клещей, которых сам лори не мог снять. А затем вытащил из заднего прохода животного полуметрового глиста и показал даме… И он говорил, что если кто-то докажет, что в его зоопарке животные несчастны, он тут же его закроет… Цирк в отличие от зоопарка - развлекательное заведение. Но и там не мучают животных, не дрючат, не наказывают, как думают некоторые. Если бы зверей дрючили, они бы не хотели выходить на сцену, боялись. Дрессировщики используют только природные склонности животных и постоянно подкармливают их вкусненьким, чтобы они делали трюки! Чтобы слон встал на передние ноги, а задние поднял, нужно его уговорить. А если его заставлять из-под палки, бить, слон двинет так, что мало не покажется, и еще потом будет мстить. В цирке все идет через игру и награду. Животные за кулисами жаждут выйти на манеж, хотят выступать – играть, общаться, получать вкусняшки.

Николай Дроздов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НИКОГДА НЕ СМОТРЮ ПЕРЕДАЧИ «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» С СОБОЙ

- Какие животные на ваш взгляд самые интересные? Кто вас поразил? – поинтересовалась «Комсомолка» у мэтра.

- Все животные разные и по-своему интересные, невозможно выделить. Кобра интересная - никогда не кусает молниеносно, в отличие от гюрзы или эффы. А когда она «встает» и раздувает капюшон - она не то что готовится укусить, она защищается, предупреждает – то есть пытается сначала отпугнуть, давая шанс спастись. И она стреляет ядом в блестящую точку - в глаза. Сейчас, правда, у людей, например, слишком много блестящих точек - часы, пуговицы, очки. То есть кобра не сообразит, что это не глаза - будет стрелять во все, что блестит. И кидается кобра только вперед, не соображает опустить голову и вцепиться в руку, например, когда я ее держал. Я участвовал в съемках фильма «Рикки-тикки-тави», режиссер Александр Згуриди привез в Москву факира, семь кобр и шесть мангустов, я следил, чтобы на съемках кобра поворачивалась, куда надо. Так режиссер пытался поселить их в гостинице, но это не получилось, и он упросил, чтобы я взял их к себе, пока мои близкие были на даче. И кобры с мангустами два месяца жили в моей квартире.

- Как вам работалось вместе с нашим земляком Василием Песковым в программе «В мире животных» - вы подружились?

- К Пескову отношусь как к учителю и другу. Мы вели программы поочередно, а не вместе. Василий Михайлович меня называл Коленька и на ты, я всегда на вы к нему обращался, ведь он был лауреатом Ленинской премии. Хотя он всегда представлялся просто - собкором «Комсомолки». 15 лет было работы с Песковым – «серебряный век» нашей передачи. В 1990-м он взмолился: не могу больше, - вспомнил Николай Николаевич. - Я кстати, свои передачи не смотрю, только программы, которые вели Песков и Згуриди. Зачем я себя буду смотреть? Мне говорят: а вдруг что-то вырезали? Ну вырезали и вырезали - значит, так надо было, не умещалось. «А вдруг вы как-то не так сидите?» Ну и что, какая разница, как я сижу, главное - что я говорю!