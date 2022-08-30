12 цветочных платьев и Николай Дроздов: что ждет воронежцев на фестивале «Город-сад»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер объяснила, почему в этом году фестиваль садов и цветов «Город-сад» «переехал» из Центрального парка в «Алые паруса». В этом сезоне ландшафтный форум посвящен 350-летию Петра I. Организаторы не могли обойти тему строительства государем кораблей в наших краях. Поэтому тема воды, а именно использование береговой линии, станет ключевой на форуме.

- В Центральном парке удобнее по масштабности, но площадка «Алых парусов» наиболее эмоционально передаст «водно-корабельное» настроение праздника, - отметила Наталья Ветер. – На самом деле, из соображений безопасности вода как таковая не будет задействована, но в береговой зоне разместится масштабная тематическая инсталляция Ломовского парка «сено-солома», посвященная эпохе Петра и строительству кораблей. Это будет невероятный интерактивный объект.

Наталья Ветер Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Глава департамента экологии призналась, что несмотря на перенос в менее масштабную зеленую зону, сама программа праздника в наполнении не потеряет. Будет около 150 композиций и инсталляций. Длинную лестницу парка «Алые паруса» украсят ландшафтными композициями.

- В этом году мы сделали конкурс на создание цветочных платьев, так любимых воронежцами в плане фотосессий. Поэтому гостей праздника ждет аж 12 таких объектов! Надеемся, очереди к ним станут меньше, - улыбнулась Наталья Ветер.

Запланированы также концертная программа, мастер-классы, а также встреча с легендой телевидения, многолетним ведущим программы «В мире животных» Николаем Дроздовым. Будут работать традиционные аттракционы и веревочный городок (батутный уголок разобрали для размещения композиций).

- Будет ярко, красиво, ждем гостей! Но не переживайте, белки могут спать спокойно – ночных концертов не будет по сравнению с выпускным, - напоследок сказала Наталья Ветер.

Напомним, 12-й фестиваль «Город-сад» пройдет 3 и 4 сентября, время работы с 10 до 19 часов. Подъезды к парку будут запрещены. Но организаторы предусмотрели парковку на 400 мест вдоль береговой линии водохранилища.