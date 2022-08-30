Более 400 парковочных мест приготовили для воронежцев на фестивале «Город-сад»

"Город-сад" пройдет в "Алых парусах" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В эти выходные, 3 и 4 сентября, сосредоточением массового наплыва воронежцев станет парк «Алые паруса», где пройдет 12-й фестиваль садов и цветов «Город-сад». Каждый год красивый ландшафтный форум посещают сотни тысяч горожан и гостей столицы Черноземья. Но поскольку в этом сезоне праздник перенесли из Центрального парка в «Алые паруса» (в связи с юбилеем Петра, который строил в наших краях корабли, поэтому тема воды, а именно использование береговой линии водохранилища станет ключевой темой форума), воронежцы, естественно, обеспокоились проблемами парковки. Ведь зеленая зона и без того слабо обеспечена машино-местами, к тому же подъезды к парку будут ограничены.

- Да, подъезд к парку со стороны Ленинского проспекта будет запрещен. Но мы подумали об этом: есть объездные пути – и вдоль береговой линии водохранилища достаточная территория для парковки. По нашим подсчетам, это более 400 машино-мест, - отметила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер. – В том, что в этом году фестиваль переехал в «Алые паруса» есть и свои плюсы: рядом остановка, нет сложного рельефа при подходе к месту проведения форума, в отличие от Центрального парка.

Чем порадует воронежцев ландшафтный форум «Город-сад», читайте на нашем сайте в ближайшее время.