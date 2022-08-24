Сенатор Сергей Лукин в составе делегации Совета Федерации посетил республику Бурятия

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В рамках делового визита состоялось совещание, в ходе которого сенаторы обсудили с главой региона Алексеем Цыденовым, председателем Народного Хурала Республики Владимиром Павловым, представителями федеральных и региональных министерств и ведомств ход реализации Постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Бурятии.

Напомним, этот документ был принят в феврале 2022 года по итогам прошедших в Совете Федерации Дней Республики Бурятия. В нем содержатся рекомендации в адрес Правительства России о проведении целого ряда первоочередных мероприятий. В их числе – строительство и модернизация котельных и тепловых сетей, рекультивация несанкционированных свалок и создание полигонов ТКО, возведение Национального музея, нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы и хирургического корпуса БСМП, капремонт профтехучилищ и детских садов. Кроме того, предусмотрена реконструкция ряда объектов, завершение переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

Выполнение постановления находится на контроле сенаторов. Из 25 пунктов, содержащихся в Постановлении СФ, уже запущено в работу 18. Оставшиеся вопросы, по словам представителей региона, требуют дополнительной проработки и уточнений.

В ходе поездки сенаторы проинспектировали объекты, которые планируется построить или капитально отремонтировать. Мониторинг проводился по четырем направлениям – «Инфраструктура и энергетика», «Экология», «Образование и культура», «Здравоохранение».

Результатом проведенной совместной проверки должна стать синхронизация действий республиканских и федеральных властей, необходимая для качественного выполнения в полном объеме Постановления Совета Федерации.

Ольга Вороновская