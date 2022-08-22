«Магнит» прокомментировал увольнение участника спецоперации из Воронежа по статье «прогул»

Андрею предложат должность аналогичную той, что он занимал Фото: Александр ГЛУЗ

Торговая сеть «Магнит» готова принять на работу, уволенного ранее по статье «прогул», воронежца. Мужчина участвовал в спецоперации добровольцем, а когда вернулся, выяснил, что потерял работу со столь негативной записью в трудовой книжке. Инцидент прокомментировала пресс-служба торговой сети в понедельник, 22 августа.

- Андрей будет принят на работу. На время контрактной военной службы трудовой договор с ним был прекращен в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. На место Андрея был принят новый ИТ-специалист, чтобы решать поставленные задачи, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас Андрей вернулся и заинтересован в трудоустройстве. Мы готовы восстановить с ним трудовые отношения. В самое ближайшее время мы встретимся с Андреем и предложим ему аналогичную прошлой позицию в компании.

Отметим, в компании не пояснили, почему в приказе об увольнении значился именно «прогул». Воронежец служил по контракту, о чем работодателя уведомил военкомат.

Напомним, историю Андрея из Воронежа в телеграмм-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. О проблеме, по словам депутата, уже знают региональные власти. Кроме того, запрос направили в прокуратуру и Минтруда.