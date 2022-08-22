Раненого на Украине добровольца из Воронежа уволили из торговой сети за прогул

О проблеме уже знают региональные власти Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Лисок, вернувшись из Украины, куда отправился добровольцем, узнал, что его уволили по статье «прогул». Торговая сеть, где работал мужчина, сообщила ему об этом письменно, предложив забрать трудовую книжку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник, 22 августа.

К депутату за помощью обратилась супруга военнослужащего. Она рассказала, что добиться правды самостоятельно у мужчины не получилась.

Воронежца должны были уволить в связи с прохождением воинской службы. Он заключил краткосрочный контракт для участия в спецоперации, о чем областной военкомат уведомил работодателя. В торговой сети воронежец работал IT-специалистом. На Украину он отправился в мае, тогда же и попросил расчет.

Во время спецоперации воронежец получил ранение, долгое время лежал в госпитале. Вернувшись домой в августе, он узнал об увольнении по статье «прогул».

О проблеме, по словам депутата, уже знают региональные власти. Кроме того, запрос направили в прокуратуру и Минтруда. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.