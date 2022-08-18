Последние новости Воронежа на 18 августа 2022 года: перекрытие центра города, «штраф за тень» и карта «Чернозема»

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

18 августа на пять часов перекроют движение в центре города. С 18.00 до 23.00 нельзя будет проехать по улице Вайцеховского на участке от Сакко и Ванцетти до Каляева. Как пояснили в мэрии, ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия. Автомобилистам нужно предусмотреть маршруты передвижения.

Воронежец получил «штраф за тень» на выделенной полосе. Целый день горожане обсуждали в соцсетях возмутительную ситуацию: автомобилист получил «письмо счастья» за тень машины, которая пересекла черту выделенки. Скрин квитанции штрафа мужчина выложил в одном из местных сообществ. На снимке запечатлено, как авто следует в пределах своей полосы, а на спецполосу для общественного транспорта отбрасывает тень. Однако через пару часов выяснилось, что штраф выписан системой видеофиксации законно. Несколькими секундами позднее автомобиль действительно пересек черту. Просто из-за технического сбоя на квитанцию попал более ранний стоп-кадр.

Появилась карта воронежского рок-фестиваля «Чернозем-2022».На территории феста, который пройдет с 19 по 21 августа за сити-парком «Град», будут работать: две сцены (расписание выступлений), зоны фудкорта, отдыха, бесплатных развлечений, «мерча» и сувениров, знаменитый памятник Аленке, где можно сделать фото со «страшно красивым» новым символом форума, бесплатные санузлы, медицинская служба, пункт полиции. Добраться после «Чернозема» в город можно будет на дополнительных автобусах.

18 и 19 августа воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. Врачи проведут антропометрическое измерение, пульсометрию, скрининговое исследование сердца, сделают экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, измерят давление, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Все это поможет выявить факторы риска хронических неинфекционных заболевания. Для консультации с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Пройти обследование можно с 9.00 до 14.00 в торговом центре на ул.Пушкинская, 8.