Ректор воронежской «техноложки»: «К сожалению, мы видим большое расслоение среди поступающих»

Впервые более половины абитуриентов не лично принесли необходимые бумаги в комиссию, а «пришли» в электронном формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расслоение между абитуриентами, которые поступают в главный технологический вуз Черноземья, растет. Об этом рассказал ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий Василий Попов в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7FM). Какими еще особенностями характеризуется приемная кампании-2022 во ВГУИТ и каковы перспективы инженерного образования, читайте в нашем материале.

«СОЗДАЮТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИНАСТИИ»

Приемная кампания лета 2022-го стала особенной для вузов из-за широкого использования сайта Госуслуг для подачи документов. По словам Василия Попова, университет впервые столкнулся с тем, что более половины абитуриентов не лично принесли необходимые бумаги в комиссию, а «пришли» в цифровом формате.

- Во время пандемии у нас была своя электронная система. Теперь же обязательным стало использование портала Госуслуг. С одной стороны, это поспособствовало расширению географии поступающих. С другой - работа в таких условиях стала непривычной. Появилась нервинность. Вроде бы конкурс вырос, но мы не видим и не чувствуем своих абитуриентов. Неизвестно, принесут ли они в итоге согласие и т. д., - рассказывает ректор.

К слову, о географии. Василий Попов отметил, что вуз не стремится слишком широко распространять свое влияние. Рост узнаваемости и бренда - хорошо. Однако большое число иногородних студентов - это и высокая нагрузка на социальную сферу (места в общежитиях, решение медицинских вопросов). Традиционно университет ориентируется на центральное Черноземье, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Волгоград.

- Еще одна особенность этой приемной кампании и последних лет - приходят абитуриенты, у которых семейное отношение к профессии. Как мы это выясняли? Спрашивали у ребят, пришедших в комиссию, и у прошлых первокурсников, от кого они у знали о вузе? И получали ответы - от родителей, родственников. Это очень позитивно. Если создаются целые династии, то можно говорить, что химическая и пищевая промышленность работают эффективно.

«ЖЕЛАЮЩИМ ХВАТАЕТ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ»

Чемпион по числу абитуриентов во ВГУИТ - направление по переработке растительного сырья. Глава вуза объясняет популярность так: все, что связано с сахарной и кондитерской промышленностью, пивоварением - это высокооплачиваемые рабочие места. Молочная отрасль и мясопереработка сейчас тоже активно развиваются в регионе, значит, и спрос на кадры очень большой.

- Если же говорить об ажиотаже, больше всего конкурс на IT-направлении. Мы ориентируем ребят на промышленное программирование. Это очень востребовано и высокооплачиваемо. Плюс мы стараемся работать с индустриальными партнерами. Также можно отметить интерес поступающих к биотехнологиям, традиционно пользуется спросом механика.

Василий Попов отмечает, что ситуация с бюджетными местами в университете достаточно стабильная. Ежегодно на бакалавриат и специалитет выделяют около 600 мест.

- Можно смело говорить, что государство обеспечивает бесплатными местами практически всех желающих получать высшее образование, - заявляет ректор ВГУИТ. - Однако вновь встает вопрос о том, что модно и популярно. Если мы говорим о естественно-научных инженерных специальностях, то, повторюсь, здесь практически все проходят на бюджет. Если мы говорим о социогуманитарном блоке, о желании быть юристами-экономистами-филологами - платите деньги.

Высокую конкуренцию среди программистов Попов считает отдельной и правильной историей.

- Если ребенок приходит с ЕГЭ ниже 50 баллов, то стать хорошим программистом с такими знаниями очень тяжело. Искусственный интеллект – это процентов на 90 высшая математика, причем с уровнем выше среднего. Научить человека, который не сдавал профильную математику, азам программирования крайне сложно, - объясняет ректор.

Что же касается стоимости обучения во ВГУИТ, то ее рост в этом году не превысил инфляцию. На разных направлениях цена увеличилась от нуля до шести процентов. Ректор заверил, что в течение года меняться она не будет. В большинстве случаев стоимость и вовсе зафиксирована на все четыре года обучения.

«БОЛОТО ИЗ ХОРОШИСТОВ РАССАСЫВАЕТСЯ»

Констатировал Василий Попов и один очень неприятный для вуза факт.

- Мы видим очень большое расслоение среди поступающих. Инженерная подготовка требует хорошего знания математики, физики, химии и биологии. Сейчас увеличилось количество ребят с отличными знаниями. Но вот традиционное наше болото из хорошистов стало рассасываться. Большая его часть проваливается в глухих троечников. Меньшая выбирается в отличники. Середина, которая чаще всего была востребована работодателем, проседает. Ведь руководителей требуется человек 10-15 в год, основная задача - набрать линейный персонал, - негодует Василий Николаевич. - Оказываемся вынуждены на 1 курсе проводить аттестационные курсы, чтобы подтянуть знания по базовым техническим предметам.

Ректор ВГУИТ считает, что виной этому служит в том числе и не совсем верная политика. Например, в медиа представители сферы образования много говорят об обязательных ЕГЭ по истории и иностранному языку. Но при этом отменяют обязательную сдачу профильной математики.

- Это большая потеря. Выпускники с базовой математикой - это «просто чему-то учились». Если мы хотим развивать инженерные профессии, то забывать про физмат образование совершенно неправильно и бесперспективно, - добавил Василий Попов.