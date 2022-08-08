Михаил Галустян о воронежской блогерше: Это пушка!

из личного архива героини

Известная воронежская блогерша и тиктокерша (1,2 млн подписчиков) 28-летняя Элина Кондратьева продолжает покорять телевидение. 6 августа в эфир вышел очередной выпуск телешоу преображений «Модные игры», которое ведет Полина Гагарина. Наша землячка была в шаге от выигрыша.

Как выбрать наряд за несколько минут и не расплакаться, когда образ не понравился звезде, – закулисьем телепроекта Эля поделилась с «Комсомолкой».

САМАЯ ЯРКАЯ ИЗНАЧАЛЬНО

Идея проекта в том, что жюри (в него входили известная фэшнблогер Карина Нигай, шоумен Михаил Галустян и дизайнер Алина Герман) должно догадаться, кто из участниц - стилист (не зная изначально, кто девушки по специальности). Из четырех участниц профессионально стилем занимается только одна, остальные три – не связанные с этой профессией девушки. В этом выпуске кроме настоящего имиджмейкера показывали свое мастерство преображений астропсихолог, тренер по стрейчингу и наша Эля, она, кстати, по специальности ландшафтный дизайнер.

- На первом этапе нужно просто было «меряться» своими образами. И я тут победила очень просто. Все были в черно-белом, а я специально готовилась, смотрела тренды, модные цвета по Panton, в итоге у меня был самый стильный «лук» - лаковая розовая рубашка, джинсы с яркими «брызгами» и задорная прическа, которую я, кстати, придумала сама. Хотя всех участниц причесывали профессиональные парикмахеры, крутя им кудри, но в итоге по таймингу не успевали, я была последней, и на меня просто не хватило времени, - рассказала Элина. - Жюри немного поругали мой образ, мол, рубашка жарковата для клуба (я придумала легенду, что это образ для тусовщицы), но в целом, оценили, что он классный, яркий. Особенно хвалила Карина Нигай, что было очень приятно, она супер и очень позитивная. Она, когда меня увидела, раскинула руки «О, моя девочка!». А Галустян сказал, что, когда я вошла, – это была «пушка»!

В первом туре «сошла с дистанции» тренер.

из личного архива героини

ВЫБРАТЬ ОБРАЗ ЗА МИНУТУ

Второй этап был с «подковыркой». Участницам нужно было выбрать одну вещь с маркетплейса. И все, конечно, подобрали подходящую к своему образу. Но «засада» была в том, что этими вещами пришлось обменяться. А потом еще и подобрать к ним полный образ с рейлов. И опять наша Эля была на высоте, хотя сначала запаниковала.

- Я изначально выбрала зеленую сумочку. Она прекрасно подошла бы под мой яркий образ. И, конечно, был шок, когда пришлось отдать ее, мне досталась совершенно непримечательная светлая косуха, у меня чуть слезы не полились. Я схватила к ней комбинашку и массивные кроссы, думая собрать образ в стиле спортшик, но Карина покачала головой, мол, подумай еще. Было мало времени, я растерялась, в панике выбирала все с одного рейла, который стоял напротив меня, а оказывается, можно было брать с трех, но я подумала, что это рейлы для других девочек. В общем, взяла джинсы, лавандовый корсет и синие босоножки, но в последний момент заменила их на белые ботильоны. И это меня спасло. Я очень переживала за свой обычный образ, но, удивительно, он понравился всем членам жюри, они оценили его гармоничность, и я была счастлива! – призналась Эля.

из личного архива героини

ДУМАЛА, ПОБЕДА В КАРМАНЕ, А ЗВЕЗДА РАСПЛАКАЛАСЬ

В решающий, третий тур, Эля прошла! Ей с еще одной конкуренткой нужно было одеть звезду – топовую тиктокершу Юлию Гаврилину – на свидание. Юля стразу призналась, что в жизни работает со стилистами и очень привередливая. Наряд нужно было выбрать за три минуты.

- Я, обрадованная поддержкой жюри в предыдущих турах, думала, что у меня победа уже в кармане. Тем более, звезда – тиктокерша, я – тоже. Нам опять выделили три минуты. Я за полторы, помня, что Карина окрестила меня «девушкой из нулевых», в этом стиле все выбрала. Но у меня было еще время, я повесила вещи в примерочную и сказала Юле: посмотри, если что – давай поменяем. Она сказала «нормально». И я расслабилась.

Наша участница выбрала для звезды кожаный кроп-топ, укороченную блузку и спортивную мини-юбку с надписями и туфли с завязками на щиколотках.

- Я так торопилась, слишком сильно завязала блузку, что топ совершенно был не виден, когда Юлия вышла на подиум, - сокрушается Эля.

Вышедшая в образе от Эли звезда расплакалась: мол, как будто ее мама собирала. Впрочем, не удовлетворил тиктокершу и образ от второй участницы. Но жюри в итоге отдало победу не Эле. Наша красотка при этом прекрасно держала лицо, заявив на камеру, что ей очень понравилось участвовать в такой классной программе.

- На самом деле я, конечно, расстроилась. Обидно дойти до финала и не выиграть, - призналась Эля «Комсомолке». - На самом деле, я могла бы выиграть, если бы мой выход был вторым, а не первым. Потому что пока звезда лила слезы, у второй участницы было дополнительное время на подготовку! Кстати, Юля после программы ко мне подошла и сказала: ты на меня не обижайся! В целом судьи напоследок меня обнадежили, что я классная, у меня большой потенциал.

Напомним, Элина Кондратьева уж не раз принимала участие в телепроектах. Читайте Воронежская семья на кулинарном шоу приготовила сибаса без сибаса