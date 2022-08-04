Внук Юрия Хоя занимается футболом и мечтает сыграть за воронежский «Факел»

Ирина Клинских верит в большое футбольное будущее сына Матвея. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Футбольный ажиотаж, связанный с выходом «Факела» в Премьер-лигу, густо замешан на песнях группы «Сектора газа». Один из хитов группы «Колхозный панк» стал неофициальным гимном фанатского актива.

Эту песню спел даже активно хейтивший Центральный стадион профсоюзов Роман Нагучев. Когда комментатор, заявивший о том, что спортивной арене Воронежа не место в высшем обществе, приехал в столицу Черноземья на матч с московским «Динамо», то неожиданно быстро нашел общий язык с местными болельщиками. И даже спел «Колхозный панк» с ними хором (смотрите видео внизу).

Та же песня прозвучала в перерыве матча с «Динамо». Совпадение или нет, но вскоре после этого «Факел» за 1,5 минуты забил два гола.

О новой жизни песен ее отца мы поговорили с дочерью лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя Ириной Клинских.

- Как вы относитесь к тому, что «Колхозный панк» так популярен у болельщиков «Факела»?

- Это круто, классно, большая гордость меня охватывает. Песни отца до сих пор популярны в народе. Не зря делаем много проектов, фестивалей, посвященных его памяти. Надеюсь, они тоже внесли свой вклад в то, что творчество «Сектора Газа» по-прежнему на слуху.

- Отец когда-нибудь интересовался футболом?

- Я никогда об этом не слышала. Но, возможно, мама лучше знает. Надо у нее спросить.

- А как насчет вашего сына Матвея?

- О, это совсем другое дело. Матвей уже год, можно сказать, профессионально занимается футболом в одной из спортивных школ Воронежа. Сейчас ему 11 лет. Сейчас он просто горит, живет футболом. Сын в восторге от того, что песни деда поют и болельщики, и игроки «Факела». Шутим, что пора знакомиться с нашей командой поближе. Почему бы и не поставить цель когда-нибудь в ней заиграть?